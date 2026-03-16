Manchester City x Real Madrid – Palpites, análise e odds (17/03)

Seis dias depois de uma das noites mais humilhantes da era Guardiola na Champions League, o Manchester City recebe o Real Madrid nesta terça-feira no Etihad Stadium para o jogo de volta das oitavas de final. O resultado do primeiro confronto foi um 3 a 0 para o Real Madrid no Bernabéu, com Federico Valverde balançando as redes três vezes antes do intervalo.

Este duelo faz parte de uma série que se tornou um dos encontros mais recorrentes do futebol europeu moderno: é a quinta temporada consecutiva em que os dois clubes se encontram na fase eliminatória. O City eliminou o Madrid em 2023, antes de ver os Merengues se vingarem em 2024 nas penalidades, e depois em 2025 com um Mbappé brilhante no Bernabéu.

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Análise da partida

O Manchester City chega a este segundo confronto com 60 pontos no Campeonato Inglês após 29 rodadas, em segundo lugar atrás do Arsenal com sete pontos de diferença. O que complicou ainda mais a situação é a irregularidade recente da equipe. O empate por 1 a 1 cedido no sábado contra o West Ham mostrou um time que tem dificuldade em converter suas chances.

A boa notícia para o City é que, nesta semana, Guardiola pode se concentrar exclusivamente no confronto europeu. O Etihad vai estar a cheio, e os desfalques no lado dos Citizens são limitados: Gvardiol (fratura na tíbia) e Rico Lewis (tornozelo) estão fora.

O Real Madrid, por sua vez, vive um momento curiosamente favorável. Depois de parecer estar no fundo do poço, os Merengues reagiram e vêm de três vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo um expressivo 4 a 1 sobre o Elche no sábado pelo Campeonato Espanhol. Mas depois do 3 a 0 no jogo de ida, Arbeloa pode se dar ao luxo de administrar seu elenco.

A lista de baixas do lado madridista continua extensa: Bellingham (posterior da coxa), Rodrygo (ligamento cruzado, temporada encerrada), Militão (posterior da coxa) e Ceballos (panturrilha). Mbappé e Carreras voltam aos treinamentos e podem ser surpresas na relação dos convocados para o jogo.

Outros palpites para Manchester City x Real Madrid

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Notícias das equipes

Manchester City: desfalques e dúvidas

Os desfalques do Manchester City se limitam a dois jogadores: Josko Gvardiol (fratura na tíbia, problema antigo) e Rico Lewis (tornozelo). Todo o restante do grupo está disponível. O retorno de Kovacic ao banco de reservas é uma boa notícia para as opções do treinador.

A questão tática mais interessante: com qual sistema atacar? Guardiola havia escalado um 4-2-3-1 bastante ofensivo no Bernabéu com Savinho, Semenyo, Doku e Haaland. Foi exatamente essa liberdade concedida aos pontas que abriu os espaços nas costas da defesa. Para este jogo de volta, será preciso correr riscos ainda maiores, o que torna o exercício ainda mais perigoso defensivamente.

Provável escalação do Manchester City (4-1-3-2): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e O'Reilly; Rodri; Rayan Cherki, Bernardo Silva e Jérémy Doku; Semenyo e Haaland.

Real Madrid: dúvidas em meio as baixas

A lista de baixas segue extensa: Bellingham (ausente até abril), Rodrygo (temporada encerrada), Militão (posterior da coxa), Ceballos (panturrilha) e Ferland Mendy, que havia sido titular no jogo de ida, também deixou o gramado no intervalo em Madrid com uma lesão nos posteriores da coxa e está fora.

Por outro lado, o retorno de Mbappé não está descartado, embora nenhum risco seja assumido. Alaba retomou os treinos com o grupo, mas segue incerto. Dean Huijsen deve, portanto, ser titular novamente ao lado de Rüdiger. Na ausência de Mendy, Camavinga ou Thiago Pitarch deve ocupar o lado esquerdo da defesa.

Provável escalação do Real Madrid (4-4-2): Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Camavinga; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler; Brahim Diaz, Vinicius Jr.

Destaque do Real Madrid: Federico Valverde - Meio-campista, Gols na Champions nesta temporada: 3, Assistências: 2, gols nos últimos 3 jogos: 5, Nota Whoscored (UCL): 9,2.

Destaque do Manchester City: Erling Haaland - Atacante, Gols na Premier League: 22, Gols nos últimos 17 jogos: 4, Gols contra o Real Madrid: 3, Nota Whoscored (UCL): 7,4.

Os treinadores

Pep Guardiola, 55 anos, está no meio de uma sequência incomum para ele. Seu retrospecto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões nas últimas cinco temporadas: duas classificações e três eliminações. As críticas após o primeiro jogo no Bernabéu recaíram sobretudo sobre a escolha de escalar três pontas ao redor de Haaland num contexto em que o Madrid contra-atacava com velocidade e precisão.

Álvaro Arbeloa, por sua vez, vive uma situação paradoxal. Depois de uma nomeação em janeiro que gerou muitas dúvidas, uma participação frustrante na Copa del Rey com eliminação precoce diante do Albacete (derrota por 3 a 2) e resultados irregulares no Campeonato Espanhol, o 3 a 0 sobre o City deram uma legitimidade imediata.

Análise tática

O Madrid de Arbeloa funciona num 4-4-2 compacto que defende em bloco baixo e ataca em transição rápida. Courtois joga longo por cima das primeiras linhas de pressão adversárias, Vinicius e Valverde explodem nos espaços, Brahim Diaz e Güler fazem a ligação entre as linhas. Se o City conseguir impor seu jogo de posse, os Madridistas terão que suportar uma pressão constante durante 90 minutos com uma defesa já remendada.

O City precisará escolher entre duas lógicas opostas. A primeira é abrir o jogo de forma agressiva desde o início, buscar o 1 a 0 rapidamente e acreditar numa onda emocional. A segunda, mais cautelosa, é não sofrer no primeiro tempo e deixar a pressão crescer gradualmente.

A batalha no meio-campo será determinante. Rodri contra Tchouaméni e Valverde é um duelo que o City perdeu de forma clara no Bernabéu. O perigo madridista virá principalmente de Vinicius nos contra-ataques, e a presença de Trent Alexander-Arnold nas saídas de bola dará ao Madrid a qualidade de distribuição para lançar rapidamente seus atacantes.

Dicas de apostas

Aposta principal: Mais de 3,5 gols (necessita de resultado do Manchester City força um jogo movimentado) Aposta alternativa: Manchester City vence a partida (odds entre 1,49-1,55 pode ser uma segurança) Aposta de valor: Erling Haaland marca o primeiro gol (mesmo em má fase, pode ser que tenha as primeiras chances para marcar) - O City deve pressionar bastante, o que favorece o palpite

Por que mais de 3,5 gols?

Seis dos últimos dez confrontos diretos tiveram mais de 3,5 gols O Real Madrid tem média de 2,5 gols marcados nos jogos nesta edição da Champions League Já o Manchester City tem 1,7 gols feitos nessa edição Três dos últimos quatro encontros no Etihad terminaram com a estatística Os ingleses têm média de dois gols feitos por partida na Premier League

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Palpite do Lance: Manchester City 3 x 2 Real Madrid

Principais razões: Manchester City terá que atacar mais por conta da desvantagem no placar Essa postura deve favorecer os contra-ataque e a velocidade do Real Madrid Os dois times contam com ataques que produzem um alto volume de chances nas suas partidas A tendência é de um City buscando a todo momento a ligação para Haaland, atacante que deve ter bastante duelos contra a defesa espanhola

Vencedor geral: Real Madrid com um placar agregado de 5 a 3 (3 x 0 na primeira partida).