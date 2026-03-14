O Lance! traz os principais palpites para Internacional x Bahia, que acontece neste domingo (13/03). O duelo no Beira-Rio será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na capital gaúcha a partir das 16h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Internacional x Bahia (15/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Internacional e Bahia chegam com alta sequência de jogos sofrendo gol. Enquanto os gaúchos estão há quatro partidas, os baianos estão há sete. Seis desses duelos dos visitantes terminaram com ambos lados marcando. Paulo Pezzollano lida com uma série de problemas à resolver no Inter. Isso porque a defesa colorada vem sofrendo bastante, desde o final de 2025.

Oito dos últimos 11 jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, entre a última edição e esta, tiveram as duas equipes balançando as redes. A nossa análise é de um encontro com boas chances, com os dois ataques sendo efetivos. Além disso, a expectativa é de uma vitória de um dos lados. Sete dos oito jogos do Colorado no Beira-Rio em 2026 foram com vitórias ou derrotas.

Cinco dos últimos seis encontros entre as equipes terminaram com ambos marcam O Tricolor tem média de 1,8 gols marcados por jogo nos últimos dez compromissos O Inter foi vazado em todos os jogos neste Brasileirão

Outros palpites para Internacional x Bahia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O contra-ataque deve ser uma arma do Bahia neste duelo, mesmo não sendo uma característica padrão do estilo da equipe. O jogo contra o Inter promete exigir uma alta intensidade física sem bola, devido a pressão colorada. A defesa gaúcha tem alta exposição defensiva, o que pode contribuir no gol dos baianos. A equipe Tricolor marcou na etapa final em três dos últimos cinco compromissos.

Os escanteios virou um recurso para o Internacional nas últimas partidas. Contra Atlético-MG e Grêmio, o número de cobranças foi acima de 12. A média nos dez compromissos recentes foi de oito marcados e apenas quatro sofridos. Nossa análise é na pressão colorada logo na etapa inicial, conseguindo um bom número de tiros de canto.

Fora de casa, o Bahia deve apostar em um estilo mais direto para buscar seguir invicto na competição. Nos últimos dez jogos, a equipe trocou uma média de 348 a 413 passes, com 83% de acertos. Os comandados de Rogério Ceni geram uma média de 15,9 chutes por jogo. O Colorado deve subir mais as linhas, gerando chances ao Tricolor. O mercado se repetiu nas últimas cinco partidas da equipe.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional ainda não sabe o que é vencer neste Brasileirão. Em cinco rodadas, o time teve até aqui três derrotas e dois empates. Na última, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, mesmo criando alto volume de chances. O resultado deixou o Colorado na 19ª posição, com apenas dois pontos.

Sem Paulo Pezzolano, suspenso, a equipe gaúcha tenta encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer. A comissão terá o retorno de Villagra, após o volante não ser liberado para a partida em Minas Gerais devido a um desconforto. No ataque existe a principal dúvida na escalação. Rafael Borré e Alerrandro disputam a titularidade no comando de ataque diante do Tricolor.

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Villagra) e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré (Alerrandro). Técnico: Esteban Conde (auxiliar-técnico).

Bahia - Momento e escalação

Campeão baiano, o Bahia reencontrou seu maior rival na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Ba-Vi na Fonte Nova terminou empatado em 1 a 1, com Jean Lucas e Ramon marcando na partida. O Tricolor manteve a invencibilidade no torneio em quatro jogos feitos - um dos duelos foi adiado devido à Pé-Libertadores.

Na quarta posição, Rogério Ceni não conta com novos desfalques para o duelo. O treinador teve os retornos de Caio Alexandre e David Duarte no treino desta sexta-feira. O meia tem mais chances de retornar no jogo, mas terá sua condição reavaliada na última avaliação antes da viagem.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Acevedo), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Confronto direto e estatísticas de Internacional x Bahia

O histórico recente entre Internacional e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Internacional e Bahia

08/11/2025 – Internacional 2 x 2 Bahia – (Campeonato Brasileiro)

22/10/2025 – Bahia 1 x 0 Internacional – (Campeonato Brasileiro)

28/05/2025 – Internacional 2 x 1 Bahia – (Libertadores)

03/04/2025 – Bahia 1 x 1 Internacional – (Libertadores)

27/07/2024 – Bahia 1 x 1 Internacional – (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Internacional x Bahia

O Bahia abriu o placar em seis dos últimos sete confrontos diretos contra o Inter O Colorado leva vantagem nos últimos dez encontros diretos, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas A equipe baiana venceu os dois primeiros compromissos como visitante neste Brasileirão O Inter tem média de 58,4% do tempo de posse de bola neste início da competição O Bahia tem média de 3,7 escanteios sofridos nas últimas partidas

Comparação de Odds para Internacional x Bahia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Internacional Empate Vitória do Bahia Betsson 1,92 3,45 3,70 Superbet 1,97 3,45 3,90 Betano 1,98 3,50 3,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Bahia

Ambas as equipes marcam e sem empate (2,65 na Betsson) Mais de 0,5 gol do Bahia no 2º tempo (2,00 na Betsson) Corrida pelo 3º escanteio no 1º tempo: Internacional (1,97 na Superbet) Mais de 11,5 chutes do Bahia (1,70 na Betano)

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