CHELSEA X PSG

Três gols. Essa é a desvantagem que o Chelsea precisará superar em Stamford Bridge, nesta terça-feira, 17 de março, diante do PSG, para ainda sonhar com uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Na semana passada, no Parque dos Príncipes, os Blues conseguiram segurar o campeão europeu por mais de uma hora e chegaram a empatar o placar duas vezes, antes de sofrerem um colapso nos minutos finais da partida, que terminou em 5 a 2. Um cenário duro de aceitar, mas que ainda não elimina completamente as chances de classificação.

O PSG chega a Londres com tranquilidade. Na história da Liga dos Campeões, apenas quatro equipes conseguiram avançar após perder o jogo de ida por três gols ou mais. Os números são claros. Ainda assim, o Chelsea conta com um trunfo que poucos times possuem: Stamford Bridge pode se transformar em uma verdadeira fortaleza em noites europeias, e esse elenco já mostrou ser capaz de feitos importantes, como na conquista da Copa do Mundo de Clubes no verão passado.

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Análise da partida

O Chelsea chega para o jogo de volta ocupando a quinta colocação da Premier League, com desempenho razoável nas últimas semanas. A vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa, há dez dias, impulsionada por um hat-trick de João Pedro, mostrou o time em grande nível. No entanto, neste fim de semana, a equipe comandada por Liam Rosenior acabou derrotada em casa pelo Newcastle por 1 a 0, em um confronto direto por vaga nas competições europeias, resultado que aumenta a pressão às vésperas do duelo decisivo.

Na fase de liga desta edição da Liga dos Campeões, o Chelsea terminou na sexta posição, somando 16 pontos em oito rodadas e garantindo classificação direta às oitavas de final, sem precisar disputar os playoffs. Foi uma campanha consistente, apesar das derrotas fora de casa para Bayern de Munique (3 a 1) e Atalanta (2 a 1). A única vitória como visitante veio na última rodada, quando os Blues superaram o Napoli por 3 a 2, resultado que assegurou a presença no top 8 da competição.

Já o PSG defende o título europeu em meio ao desgaste de um calendário intenso desde julho. A temporada 2025/26 começou praticamente sem pré-temporada, após um ano anterior extremamente exigente. Desde então, Luis Enrique vem administrando a minutagem do elenco, que também sofreu com diversas lesões ao longo da campanha. Na Ligue 1, os parisienses ainda não apresentam o desempenho esperado e foram derrotados em casa pelo Monaco por 3 a 1 no dia 6 de março, pouco antes do primeiro confronto entre as equipes. Ainda assim, quando se trata de Liga dos Campeões, o time costuma elevar o nível de atuação.

Com a confiança reforçada após a vitória por 5 a 2 no jogo de ida e contando com seis dias de descanso — já que a partida da Ligue 1 contra o Nantes foi adiada —, Luis Enrique deve manter a estratégia de controlar a posse de bola e explorar as transições com atenção. O Chelsea, por sua vez, precisará se lançar ao ataque para buscar a reação, o que tende a abrir espaços em campo — exatamente o tipo de cenário que o PSG costuma aproveitar com eficiência.

Outros Palpites para Chelsea x PSG

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Histórico do confronto

Chelsea e PSG já se enfrentaram diversas vezes ao longo dos últimos anos, mesmo que seus confrontos tenham ocorrido de forma espaçada. Antes de 2004, os clubes nunca haviam se enfrentado. Desde então, o histórico mostra grande equilíbrio, com três vitórias para cada lado e três empates em nove partidas considerando todas as competições.

O primeiro duelo pela Liga dos Campeões aconteceu na fase de grupos da temporada 2004/05, quando o Chelsea venceu por 3 a 0 em Paris, com dois gols de Didier Drogba e um de John Terry. No jogo de volta, em Stamford Bridge, as equipes ficaram no empate sem gols. Dez anos depois, nas oitavas de final de 2013/14, o confronto quase terminou em eliminação para os ingleses. Após derrota por 3 a 1 na ida, o Chelsea conseguiu a classificação no jogo de volta com um gol de Demba Ba aos 87 minutos, vencendo por 2 a 0 e avançando pela regra do gol fora de casa, então vigente.

Na temporada seguinte, 2014/15, foi a vez do PSG avançar pelo mesmo critério, após empatar por 1 a 1 em Paris e 2 a 2 em Londres. Já em 2015/16, os parisienses dominaram completamente o confronto, vencendo os dois jogos por 2 a 1 — primeiro em Paris, com destaque para Ibrahimovic, e depois em Stamford Bridge — eliminando o Chelsea comandado por Guus Hiddink.

O capítulo mais recente dessa rivalidade antes da atual temporada aconteceu na final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, disputada em Nova York. Na ocasião, o Chelsea venceu de forma convincente por 3 a 0, com dois gols de Cole Palmer e um de João Pedro, resultado que igualou novamente o retrospecto entre as equipes.

No entanto, na semana passada, no Parque dos Príncipes, o PSG respondeu de forma contundente. Com a vitória por 5 a 2, o clube francês voltou a assumir a liderança no histórico recente do confronto, algo que não acontecia desde 2016. Agora, o balanço geral aponta quatro vitórias do PSG contra três do Chelsea, além de três empates.

Notícias dos times

Chelsea

A lista de desfalques do Chelsea segue praticamente a mesma do jogo de ida, com um novo problema importante. Pedro Neto foi suspenso por uma partida pela UEFA por conduta antidesportiva, após empurrar um apanhador de bolas no fim da partida no Parque dos Príncipes. O ponta português havia sido um dos melhores jogadores dos Blues naquele confronto, criando diversas dificuldades para Marquinhos, e sua ausência representa uma perda significativa para o técnico Liam Rosenior.

Entre os lesionados confirmados estão Levi Colwill, que se recupera de uma lesão no joelho e tem retorno previsto apenas para maio no melhor cenário, Jamie Gittens e Estêvão, ambos com problemas no músculo posterior da coxa. Dário Essugo não foi inscrito na lista da UEFA, enquanto Mykhailo Mudryk segue suspenso por questões relacionadas a doping.

A posição de goleiro também ainda gera dúvida. Filip Jørgensen começou a partida de ida como titular no lugar de Robert Sanchez, mas um erro na saída de bola acabou resultando diretamente no terceiro gol do PSG. Diante disso, Rosenior ainda não estabeleceu uma hierarquia clara entre os dois, mas a tendência é que Sanchez recupere a vaga para este jogo de volta.

Outro ponto de atenção envolve Enzo Fernández. O argentino teve uma atuação bastante intensa no primeiro confronto, incluindo uma falta dura sobre Doué aos 30 minutos e uma comemoração provocativa após marcar seu gol. Apesar disso, escapou do cartão amarelo. Caso seja advertido nesta terça-feira, ficará suspenso para a próxima partida da Liga dos Campeões.

Provável escalação do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernandez e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

PSG

O PSG chega a Londres praticamente com o elenco completo à disposição. Apenas Fabián Ruiz, fora desde 20 de janeiro, e Quentin Ndjantou seguem no departamento médico. Os demais jogadores estão disponíveis para a partida decisiva.

Um ponto importante é a situação de Nuno Mendes. O lateral escapou de receber cartão amarelo no jogo de ida, mesmo estando pendurado, e por isso poderá atuar normalmente neste confronto. A notícia é positiva para Luis Enrique, que não possui uma alternativa de nível semelhante para a lateral esquerda.

Outro destaque é Khvicha Kvaratskhelia. O georgiano entrou no decorrer da partida na semana passada e teve papel decisivo nos três últimos gols do PSG, contribuindo com uma assistência e dois gols. Diante disso, surge como forte candidato a começar entre os titulares neste jogo de volta. A dúvida fica por conta da escolha de Luis Enrique: manter Doué na equipe inicial ou apostar diretamente em Kvaratskhelia desde o início da partida.

Provável escalação do PSG (4-3-3): Matvej Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves; Bradley Barcola, Ousmané Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Henrique.

Jogadores em destaque Duelo de destaque CHELSEA X PSG CP Cole Palmer Chelsea — Meia-atacante Gols (Premier League) 9 Assistências (Premier League) 7 Gols no Mundial de Clubes 2 Nota média WhoScored 7.3 KK K. Kvaratskhelia PSG — Ponta Gols na Champions 6 Assistências na Champions 3 Gols vs. Chelsea (ida) 2 Participações em gols na ida 3 Estatísticas 2025-2026 em todas as competições

Os Técnicos

Liam Rosenior assumiu o comando do Chelsea em janeiro, após uma primeira metade de temporada turbulenta. O ex-técnico do Strasbourg rapidamente implementou uma identidade clara na equipe: pressão alta, transições rápidas e laterais com forte participação ofensiva. Antes deste confronto eliminatório contra o PSG, seu retrospecto diante de Luis Enrique registrava uma vitória, um empate e uma derrota, evidenciando o equilíbrio entre as duas propostas táticas, que muitas vezes acabam se neutralizando.

Após a goleada sofrida no Parque dos Príncipes, Rosenior foi direto em sua análise na coletiva de imprensa. "Durante 70 minutos estivemos equilibrados. Os últimos 15 a 20 minutos mudaram tudo, e isso é responsabilidade minha." Para o jogo de volta, sua convicção é clara: marcar o primeiro gol a qualquer custo. "Já vi muitas equipes reverterem desvantagens de três gols na Liga dos Campeões. Se fizermos o primeiro gol em Stamford Bridge, ainda teremos uma chance."

Do outro lado, Luis Enrique administra um elenco que vem enfrentando grande desgaste após anos seguidos disputando a Champions em alto nível, além de um calendário extremamente intenso desde o verão de 2024. Seu pragmatismo já foi questionado em alguns momentos, especialmente quando o PSG apresenta oscilações na Ligue 1, mas na Champions a equipe costuma se mostrar extremamente sólida. Desde que assumiu o clube, o treinador espanhol construiu um histórico expressivo na competição. Na temporada 2024/25, o PSG eliminou Liverpool, Aston Villa e Arsenal em sequência. Agora, o Chelsea é o quarto adversário inglês que precisa lidar com o estilo competitivo do time parisiense.

Análise tática

O Chelsea não tem alternativa a não ser atacar. Para levar a decisão à prorrogação, precisa vencer por 3 a 0 no tempo normal, marcando três gols sem sofrer nenhum. Essa é a missão mínima para manter viva a esperança de classificação. Rosenior deve apostar em um 4-2-3-1 bastante ofensivo, com laterais avançando constantemente e Cole Palmer livre para circular entre as linhas e participar da criação.

O desafio é que o PSG foi montado justamente para explorar os contra-ataques. Quanto mais o Chelsea se lançar ao ataque, maiores serão os espaços deixados na defesa. Jogadores como Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé são extremamente perigosos em transições rápidas. Por isso, os Blues precisarão ser muito precisos na pressão e na recomposição para não repetir os erros cometidos nos minutos finais da partida de ida em Paris.

A defesa londrina também terá um teste importante. Sem Colwill, a dupla Chalobah e Fofana deverá ter atenção redobrada com Dembélé, que já explorou os espaços nas costas da zaga no primeiro jogo, inclusive participando diretamente do gol que colocou o PSG novamente em vantagem. Com a ausência de Pedro Neto, o Chelsea deve buscar profundidade ofensiva com Garnacho ou com Palmer atuando mais aberto pelo lado esquerdo.

Do lado parisiense, Luis Enrique sabe que a margem construída no jogo de ida oferece certa tranquilidade. Sofrer um ou até dois gols não altera significativamente o cenário da classificação. O verdadeiro risco surge apenas se o Chelsea conseguir marcar três vezes sem resposta. Por isso, o PSG tende a iniciar a partida em um bloco intermediário, permitindo a posse de bola ao adversário e buscando explorar os contra-ataques — uma estratégia comum da equipe diante de adversários que se expõem.

Ainda assim, existe um ponto que pode ser explorado pelos ingleses. O lado esquerdo da defesa parisiense mostrou fragilidade no jogo de ida, com Nuno Mendes sendo superado em algumas ocasiões, especialmente nos lances que resultaram nos dois gols do Chelsea. A combinação entre Malo Gusto e João Pedro criou diversas situações perigosas naquele setor. Caso Gusto consiga novamente impor seu ritmo pelo lado direito, o Chelsea pode encontrar caminhos importantes para criar oportunidades de gol.

Dicas de apostas

Aposta principal: João Pedro marcar a qualquer momento (Odds em torno de 2,00 a 2,40) Aposta alternativa: Mais de 2,5 gols (Odds em torno de 1,40 a 1,60) Aposta alternativa: Chelsea vencer o primeiro tempo (Odds em torno de 2,40 a 2,55) Aposta de Valor: Ambas as equipes marcam (Odds em torno de 1,37 a 1,44)

Por que ambas as equipes marcam?

O Chelsea precisa balançar as redes para seguir vivo na disputa, enquanto o PSG deve encontrar oportunidades explorando os contra-ataques. Os números reforçam essa tendência: oito dos dez jogos do PSG nesta Champions League terminaram com gols para os dois lados. Assim, o mercado de ambas as equipes marcarem aparece como uma opção interessante.

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite do Lance: Chelsea 2 x 1 PSG

Razões principais:

O Chelsea deve conseguir balançar as redes — os Blues costumam marcar com regularidade e entrarão em campo extremamente motivados, empurrados por sua torcida em Stamford Bridge No entanto, as ausências de Pedro Neto e Estêvão podem pesar, reduzindo a profundidade e a amplitude ofensiva da equipe O PSG provavelmente sofrerá pressão em alguns momentos, mas dificilmente estará em perigo constante, a menos que o Chelsea consiga marcar vários gols em sequência Além disso, jogadores como Kvaratskhelia e Dembélé podem decidir o jogo em uma única transição rápida, exatamente como ocorreu na partida em Paris na semana passada O Chelsea marcou 17 gols em oito jogos na fase de liga da Champions, mas no mata-mata, diante de uma equipe que pressiona e fecha bem os espaços como o PSG, encontrar essas oportunidades tende a ser muito mais difícil

Vencedor geral: PSG se classifica para as quartas de final (7 x 4 no agregado)