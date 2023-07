Odds: bet365 ganha pontos



Você pode ficar tranquilo, pois os odds da 1xBet ou bet365 são bem competitivos. Ainda assim, comparamos os valores para palpites em um jogo do Brasileirão.



Vamos aos números que vão nos ajudar a entender melhor como as casas de aposta calcularam essas probabilidades.



Na 1xBet, o cliente encontra os seguintes valores nesse exemplo mencionado:



- Vitória time A: 1.48

- Empate: 4.34

- Vitória time B: 7.2



Mas, neste caso específico, a bet365 é a melhor escolha. Além disso, em alguns casos, há a opção de receber o pagamento antecipado ou aproveitar bônus acumuladores em alguns eventos nela.Confira a página de promoções no site para mais detalhes.



No entanto, precisamos ponderar que os valores do nosso exemplo são bem parecidos. Do mesmo modo, os odds são atualizados a todo momento e são calculados baseados em vários pormenores. Por isso, nossa recomendação é sempre comparar odds em diversas casas de apostas, inclusive na 1xBet ou bet365. No entanto, as odds estão mudando constantemente



Em resumo, o segundo ganha o troféu de odds mais competitivos, mas vale a pena ficar atento caso a caso.



App: bet365 marca mais uma vez



Um aplicativo para smartphones também faz a diferença para quem quer praticidade nas apostas online. A 1xBet não decepciona e disponibiliza apps para apostas em aparelhos com sistemas operacionais Android.



Por outro lado, o chamariz da bet365 é oferecer apps diferentes para vários públicos. Ou seja, não está disponível somente um aplicativo de apostas, mas também para cassino.



Apostas ao vivo: bet365 é a nossa preferida



Para começar a falar das apostas ao vivo, saiba que as duas operadoras contam com páginas especiais para a funcionalidade.



A 1xBet tem recursos como transmissão ao vivo e previsões ao vivo.



A outra marca também transmite diversas competições. Para isso, o cliente deve ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. A cobertura é bem ampla. No entanto, também pode haver algumas restrições com base na localização. Além disso, você deve ter algum saldo em sua conta ou ter feito apostas nas últimas 24 horas.



Em conclusão, as duas são bem completas nesse quesito, mas a segunda entrega mais eventos.