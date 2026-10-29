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'Seda sem filtro': programa esmiúça erros e acertos da temporada do Flamengo

Edição desta semana aborda finanças, bastidores e temas marcantes do ano rubro-negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 19:20
Atualizado há 1 minutos
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O programa "Seda sem filtro", apresentado pelo colunista Vicente Seda e que vai ao ar toda quinta-feira às 19h na Lance!TV, no Youtube, tem o Flamengo como tema central nesta semana. Mas não se trata de debater a recente eliminação diante do Estudiantes na Libertadores, ou o clássico contra o Vasco. O jornalista detalha todo o ano do Flamengo, abordando diversos aspectos da temporada, especialmente nos bastidores.

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A contratação do Paquetá valeu a pena? Como estão as finanças do clube? O Flamengo acertou ao ser mais comedido em contratações no meio do ano? Essas e outras questões, como o pleito por uma vaga na final da Libertadores por via jurídica, são respondidas pelo colunista. Sem filtro.

— O Flamengo perdeu uma oportunidade raríssima de fazer um trabalho a longo prazo — diz Seda.

Clique aqui e assista o programa completo!

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