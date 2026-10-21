Artur Jorge explica poucas chances para lateral no Cruzeiro

Contratado em 2025, Kauã Moraes fez apenas 23 partidas pelo Cruzeiro desde que chegou do Athletico-PR. Nesta temporada, entrou em campo em 18 ocasiões. Na última terça-feira (20), o técnico Artur Jorge explicou a falta de minutos para o lateral.

– O Kauã teve uma queda de rendimento a partir do momento que deixou de jogar tanto. Utilizei ele também na lateral esquerda, quando tinha o Kaiki, naquela época só tínhamos um lateral-esquerdo. Acabou jogando mais vezes no lado esquerdo, inclusive fez dois gols nessa posição – disse o técnico em entrevista à Rádio Itatiaia.

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– Teve uma queda de rendimento. Mas Kauã é um jovem jogador, e precisamos gerir as expectativas que se criam para ele. Acho que ele ficou frustrado quando começou a jogar, achou que atuaria sempre, e isso não aconteceu. Isso o colocou um pouco abaixo do esperado. É um atleta que merece esse cuidado – afirmou.

Kauã Moraes em entrevista na zona mista (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

No entanto, Artur Jorge destacou que o lateral tem se dedicado nos treinamentos para disputar uma vaga na equipe titular.

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– Hoje, treina exatamente igual aos outros para disputar uma vaga. Essa é a parte principal quando queremos um grupo competitivo. Podemos ter jogadores que não deixam ninguém que está jogando confortável – completou.

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Kauã Moraes pelo Cruzeiro

Apesar de ter apenas 18 partidas pelo Cruzeiro na temporada, com dois gols e uma assistência, em 2025, somando as partidas por Athletico-PR e Raposa, ele alcançou 21 jogos em seu primeiro ano como atleta profissional.

Esta é a segunda temporada de Kauã Moraes como profissional. Com 20 anos, ele não atua desde o confronto contra o Botafogo, realizado em 25 de julho, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.