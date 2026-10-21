Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge explica poucas chances para lateral no Cruzeiro

O treinador comentou sobre a situação de Kauã Moraes no elenco

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
21/10/2026 11:41
Favorite o Lance! no Google
Kauã Moraes em treino na Toca da Raposa II
Kauã Moraes em treino na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Contratado em 2025, Kauã Moraes fez apenas 23 partidas pelo Cruzeiro desde que chegou do Athletico-PR. Nesta temporada, entrou em campo em 18 ocasiões. Na última terça-feira (20), o técnico Artur Jorge explicou a falta de minutos para o lateral.

– O Kauã teve uma queda de rendimento a partir do momento que deixou de jogar tanto. Utilizei ele também na lateral esquerda, quando tinha o Kaiki, naquela época só tínhamos um lateral-esquerdo. Acabou jogando mais vezes no lado esquerdo, inclusive fez dois gols nessa posição – disse o técnico em entrevista à Rádio Itatiaia.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro x Remo: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

– Teve uma queda de rendimento. Mas Kauã é um jovem jogador, e precisamos gerir as expectativas que se criam para ele. Acho que ele ficou frustrado quando começou a jogar, achou que atuaria sempre, e isso não aconteceu. Isso o colocou um pouco abaixo do esperado. É um atleta que merece esse cuidado – afirmou.

Kauã Moraes (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Kauã Moraes em entrevista na zona mista (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

No entanto, Artur Jorge destacou que o lateral tem se dedicado nos treinamentos para disputar uma vaga na equipe titular.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

– Hoje, treina exatamente igual aos outros para disputar uma vaga. Essa é a parte principal quando queremos um grupo competitivo. Podemos ter jogadores que não deixam ninguém que está jogando confortável – completou.

continua após a publicidade

Kauã Moraes pelo Cruzeiro

Apesar de ter apenas 18 partidas pelo Cruzeiro na temporada, com dois gols e uma assistência, em 2025, somando as partidas por Athletico-PR e Raposa, ele alcançou 21 jogos em seu primeiro ano como atleta profissional.

Esta é a segunda temporada de Kauã Moraes como profissional. Com 20 anos, ele não atua desde o confronto contra o Botafogo, realizado em 25 de julho, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Sugerida para você!
Luís Castro em Grêmio x Juventude (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)

Grêmio

Luís Castro evita conflito com Renato Gaúcho e fala sobre Grêmio

Há 3 horas
Dembele deixa o campo lesionado

Sem categoria

Astro do PSG e da França sofre lesão na Liga dos Campeões

Há 18 horas
Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli no Prime Video

Fora de Campo

Ricardo Bulgarelli explica demissão do Prime Video após polêmica nas finais da NBA

Há 1 dia
Ministério Público de Alagoas exige documentos da FFU (Reprodução)

Futebol Nacional

MP de Alagoas exige contratos da FFU após pedido por inquérito

Há 2 dias
Marcos Leonardo em ação pelo Ajax

Sem categoria

Ídolo holandês compara Marcos Leonardo a fracasso do Ajax

Há 2 dias
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Palmeiras

Palmeiras perde dois titulares para sequência no Brasileirão

Há 3 dias
Mais LANCE!
Abel Ferreira sorri na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel comemora força coletiva do Palmeiras e mobiliza torcida antes de decisão

Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão

Cade questiona contrato de 50 anos da FFU, e ação do Sinafut em Brasília é extinta

sergio_perez-aspect-ratio-512-320

Coluna do Bichara: Arriba, Checo

Vitor Roque - Athletico-PR

Adversário do Botafogo na Copa do Brasil, Athletico-PR está invicto como mandante em 2023

Fluminensex-River-Plate-6-aspect-ratio-512-320

Cano se torna o segundo maior artilheiro do Fluminense na história da Libertadores

image_placeholder-1-aspect-ratio-512-320

VÍDEO: Mazzuco comenta interesse do Botafogo por James Rodríguez 

Giroud e Rafael Leão - Milan

Milan x Cremonese: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

image_placeholder-1-aspect-ratio-512-320

Botafogo tem maratona de jogos previstos para maio; confira

Lecce x Juventus

Juventus x Lecce: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Italiano