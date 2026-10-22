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'Seda sem filtro': Entenda a guerra entre Infantino e Uefa na Fifa

Programa aborda disputa de poder enquanto data de confirmação de candidaturas se aproxima

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 19:27
Atualizado há 1 minutos
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O programa "Seda sem filtro", que vai ao ar toda quinta-feira às 19h na Lance!TV, no YouTube, traz nessa semana todas as informações sobre a disputa de poder na Fifa. De um lado, o presidente Gianni Infantino tenta a reeleição, que, até a Copa do Mundo, era praticamente certa. Do outro, a confederação mais poderosa entre as afiliadas, a Uefa, que busca um nome para enfrentar o suíço no pleito marcado para março de 2027 em Rabat, no Marrocos. As candidaturas devem ser confirmadas até o dia 18 de novembro deste ano.

Entre os temas abordados estão a relação entre Infantino e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o cartão vermelho ao jogador americano Balogun, a criação da Fifa Forward Enterprise e parcerias e negócios conduzidos por Infantino que geraram questionamentos internos. A crise abalou os bastidores da entidade internacional de tal forma que até o círculo mais próximo de Infantino sofreu baixas, com seu principal assessor, Carlos Cordeiro, pedindo demissão.

Donald Trump e Gianni Infantino com o troféu da Copa do Mundo
Donald Trump e Gianni Infantino com o troféu da Copa do Mundo (Foto: Mandel Ngan/AFP)

A última reunião do Conselho da Fifa, na quinta-feira da semana passada, foi usada por Infantino para um pedido de desculpas pela forma como foi conduzida a questão da FFE. Mas não adiantou muito. O capítulo mais recente dessa crise também está no roteiro: na última segunda-feira, a Uefa enviou uma carta à Fifa com 42 questionamentos, pedindo detalhamento de todas essas situações citadas. A entidade europeia exige uma resposta substancial por escrito até o dia 2 de novembro.

Quer saber de tudo que está acontecendo nos bastidores da entidade? Clique aqui e assista!

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