Astro do PSG e da França sofre lesão na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe na partida da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Barcelona, em Paris. O atacante Ousmane Dembélé precisou ser substituído aos 19 minutos após sentir uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

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Dembélé, que vinha sendo o jogador mais incisivo do PSG na partida, deixou o campo após uma arrancada em que sentiu desconforto nos isquiotibiais da perna esquerda, um conjunto de três músculos localizados na parte posterior da coxa. Imediatamente, o francês sinalizou para o técnico Luis Enrique que não conseguiria continuar, e Ferran Torres entrou em seu lugar. O ex-jogador do Barcelona, que assumiu a posição de centroavante, enfrentou seu antigo clube pela primeira vez desde que deixou o clube catalão no último verão.

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Antes da lesão, Dembélé havia mostrado sua importância no ataque parisiense, com três gols e três assistências na atual edição da Liga dos Campeões, além de pressionar constantemente a defesa adversária. Sua saída representa uma baixa significativa para o PSG, especialmente em um confronto decisivo contra um dos principais rivais europeus.

O francês tem histórico de lesão muscular na coxa, tanto durante sua passagem pelo Barcelona quanto desde que chegou ao PSG, o que torna sua substituição ainda mais preocupante para a equipe francesa. A lesão ocorreu em uma jogada típica do atacante, que tentou um autopasse em alta velocidade, exigindo muito das pernas.

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O PSG terá que lidar com a ausência de Dembélé para os próximos compromissos, incluindo o restante da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona segue buscando recuperação no torneio.

Dembele cumprimenta Hansi Flick, técnico do Barcelona, na saída do campo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.