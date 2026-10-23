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Al-Nassr vence Al Faisaly e com show do CR7

Cristiano Ronaldo chega a 982 gols em vitória do Al-Nassr sobre o Al-Faisaly

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 13:51
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Cristiano Ronaldo corre em campo à noite, camisa amarela e faixa de capitão, durante partida de futebol.
Cristiano Ronaldo corre em campo à noite, camisa amarela e faixa de capitão, durante partida de futebol (Foto: Reprodução / X)

No dia 23 de outubro de 2026, o Al-Nassr derrotou o Al Faisaly por 3 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Saudita, disputado na casa do Al Faisaly. Com o resultado, o Al-Nassr reforça sua campanha na competição nacional.

O confronto entre Al Faisaly e Al-Nassr, realizado em território do primeiro, terminou com a vitória do visitante por 3 a 1. O Al-Nassr dominou a partida e conseguiu impor seu ritmo, garantindo os três pontos fora de casa. A vitória foi importante para o Al-Nassr manter-se entre os líderes da tabela do Campeonato Saudita, enquanto o Al Faisaly segue buscando recuperação na competição.

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Dois jogadores do Al Nassr comemoram gol em partida de futebol.
Dois jogadores do Al Nassr comemoram gol em partida de futebol. (Foto: Reprodução / X)

O placar reflete a superioridade do Al-Nassr durante o jogo, que contou com uma atuação ofensiva eficiente para superar a defesa adversária. O Al Faisaly, apesar do gol marcado, não conseguiu equilibrar as ações e sofreu a derrota diante de sua torcida.

Com esse resultado, o Al-Nassr soma pontos importantes para a sequência do campeonato, enquanto o Al Faisaly precisa ajustar seu desempenho para melhorar sua posição na classificação geral.

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O próximo compromisso do Al-Nassr no Campeonato Saudita está marcado para as próximas rodadas, onde buscará manter a boa fase. Já o Al Faisaly terá a oportunidade de se recuperar em seus próximos jogos para tentar subir na tabela.

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