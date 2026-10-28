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Cruzeiro x Olimpia: onde assistir à semifinal da Libertadores Feminina

Times se enfrentam nesta quarta-feira de olho na final do torneio continental

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 13:15
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As Cabulosas foram implacáveis com o time do Ceará no Brasileirão Feminino
As Cabulosas foram implacáveis com o time do Ceará no Brasileirão Feminino-(Gustavo Martins / Cruzeiro)

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Cruzeiro e Olimpia se enfrentam, nesta quarta-feira (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EC), pela semifinal da Libertadores Feminina de 2026. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão da XSports, sportv3, CazéTV e NSports.

O Cruzeiro chega para a semifinal da Libertadores Feminina com campanha perfeita: quatro vitórias em quatro jogos, 11 gols marcados e apenas um sofrido. Na fase de grupos, as Cabulosas venceram LDU (2 a 1), Bolívar (3 a 0) e Olimpia (3 a 0), terminando na liderança do Grupo C. Nas quartas de final, repetiram o placar de 3 a 0 contra o Libertad, com gols de Vanessinha, Letícia Alves e Byanca Brasil, mantendo a equipe sem sofrer gols pelo terceiro jogo consecutivo.

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O Olimpia, por sua vez, garantiu a vaga na semifinal ao vencer o Deportivo Cali por 1 a 0, com um gol nos acréscimos. As paraguaias reencontram o Cruzeiro seis dias após a derrota na última rodada da fase de grupos. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Corinthians e Independiente Santa Fe, que jogam também nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília). A final está marcada para sábado, 31 de outubro, junto com a disputa pelo terceiro lugar.

Onde assistir:

  • Competição: Libertadores Feminina (semifinal)
  • 📅 Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EC)
  • 📺 Onde assistir: XSports (TV aberta), sportv3 (TV por assinatura), CazéTV e NSports (YouTube)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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