Wesley, do Flamengo, se destaca em primeira oportunidade na Seleção Brasileira

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 diante da Colômbia na noite de quinta-feira (20) contou com a estreia de Wesley, do Flamengo, com a Amarelinha. O lateral-direito disputou 21 minutos do jogo em Brasília. Mas, apesar do pouco tempo, o jogador rubro-negro teve uma boa atuação, rendendo elogios dos torcedores nas redes sociais.

Wesley entrou na partida aos 39' do segundo tempo no lugar de Vanderson. Com bastante velocidade e agilidade na troca de passes, o jogador de 21 anos fez jogadas importantes no setor do ataque. Veja alguns números dele em campo, divulgados pelo site Sofascore:

✅ 11/12 passes certos (92%!)

🔑 2 passes decisivos (!)

💪 6/6 duelos ganhos (1° do time!)

🆚 3 desarmes (1° do jogo!)

👊 2 faltas sofridas (!)

Wesley, do Flamengo, durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Elogios dos torcedores

A atuação de Wesley agradou os torcedores (não só os rubro-negros), que já pedem a titularidade do jogador do Flamengo na partida contra a Argentina, na próxima rodada das Eliminatórias.

Wesley celebra estreia na Seleção Brasileira

Após o confronto contra os colombianos, Wesley celebrou a sua primeira oportunidade na Canarinho e analteceu a parceria com Vini Jr, que também foi revelado pelo Flamengo.

- Estava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. Estou muito feliz de poder ajudar de alguma maneira - disse o jogador.

- Não tem nem o que falar, é o melhor jogador do mundo. Receber um elogio dele, uma motivação dele pra mim, é muito gratificante. E ele sabe o que peso que tem a palavra dele para alguém que está chegando — comentou Wesley.