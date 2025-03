Em grande fase no Flamengo, Wesley comemora estreia na Seleção

Quando Dorival Júnior chamou o lateral-direito Wesley, do Flamengo, para substituir Vanderson e fazer sua estreia na Seleção Brasileira, o Mané Garrincha comemorou quase como se fosse um gol. E isso num momento em que o Brasil empatava por 1 a 1 com a Colômbia e apresentava muitas dificuldades em campo.

Ao entrar em campo na noite dessa quinta-feira (20), Wesley finalmente viu passar o nervosismo e a ansiedade que ele carregava desde segunda-feira, quando se juntou ao elenco da Seleção pela primeira vez, em Brasília.

— Estava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. Estou muito feliz de poder ajudar de alguma maneira — disse o lateral na madrugada dessa sexta-feira, logo após a vitória sofrida do Brasil por 2 a 1, com direito a gol nos acréscimos.

Apesar do nervosismo admitido pelo lateral já na entrevista coletiva que concedeu na terça-feira, em campo Wesley se mostrou bem à vontade. Ajudou na marcação, mas sobretudo foi bastante disposto no apoio. Apareceu na ponta direita e até mesmo na grande área, para tentar finalizar.

— Se eu estiver bem defensivamente, minha parte ofensiva flui normalmente. O Marquinhos, todo mundo ficou me passando confiança, e isso é muito importante — considerou Wesley.

Wesley fala de apoio de Vini Jr na Seleção

O lateral do Flamengo também falou sobre Vinicius Jr, autor do gol da vitória e com quem tem conversado bastante na concentração da Seleção Brasileira.

— Não tem nem o que falar, é o melhor jogador do mundo. Receber um elogio dele, uma motivação dele pra mim, é muito gratificante. E ele sabe o que peso que tem a palavra dele para alguém que está chegando — comentou Wesley.