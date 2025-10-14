Vitória do Japão sobre o Brasil de Ancelotti é a primeira da história
Seleção asiática marcou três gol no segundo tempo e virou a partida
O Japão conquistou, nesta terça-feira (14), uma vitória histórica sobre a Seleção Brasileira. De virada, os asiáticos venceram por 3 a 2 e superaram o Brasil pela primeira vez na história dos confrontos entre as duas seleções.
Antes do jogo, o retrospecto era amplamente favorável aos brasileiros: em 13 partidas, haviam sido 11 vitórias do Brasil e 2 empates. Agora, o Japão soma sua primeira vitória.
A última vitória brasileira contra os japoneses havia sido em junho de 2022, quando o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Neymar.
O que vem pela frente
Após a derrota para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.
✅ FICHA TÉCNICA
JAPÃO 3 x 2 BRASIL
Amistoso
📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (de Brasília)
📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
🥅 Gols: Paulo Henrique (26'/1ºT), Gabriel Martinelli (31'/1ºT); Minamino (6'/1ºT), Nakamura (16'/2ºT) e Ueda (25'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Doan (JAP); Estêvão (BRA).
ESCALAÇÕES
Japão (Técnico: Hajime Moriyasu)
Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Sano, Minamino (Tanaka), Kamada (Ogawa), Doan (Machino) e Kubo (Ito); Nakamura (Soma) e Ueda.
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)
🚩 Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)
