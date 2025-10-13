Arsenal define futuro de Gabriel Jesus; confira

Com pouco espaço com Arteta, Gabriel Jesus está com seu futuro em jogo, e o Arsenal já tem um plano para o atacante. De acordo com os jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, os Gunners vão negociar o brasileiro na janela de transferências de janeiro. Inclusive, um retorno ao Brasil estaria em pauta, com Palmeiras e Flamengo como interessados.

Durante o programa "Fala a Fonte", exibido no canal de YouTube da ESPN, desta segunda-feira (13), a dupla de jornalistas destacou o desejo de Gabriel Jesus em permanecer no futebol europeu, afastando, em primeiro momento, um retorno ao Brasil.

- Ele está na Europa há um tempo, tem o desejo de ficar por lá. Mas o Andreas queria ficar lá e voltou… Os planos vão mudando conforme o mercado se apresenta - disse Hernan.

Além disso, a chegada de Viktor Gyokeres ao Arsenal teria servido como uma "mensagem" para Gabriel Jesus e seu staff, indicando a iminência de um saída do clube, segundo Bruno Andrade. A mensagem tende a ser materializada em janeiro de 2026, já que o atacante brasileiro estará na lista de negociáveis dos Gunners. Vale destacar que Gabriel está fora de ação por lesão ligamentar no joelho e só deve retornar aos gramados em dezembro.

Gabriel Jesus está se recuperando de lesão e deve deixar o Arsenal em janeiro (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Números justificam a contratação de Gyokeres

Sofrendo com problemas físicos no último ano, Gabriel Jesus viu seus números caírem de forma bastante expressiva. Em 2024/25, o brasileiro atuou em 27 partidas, sendo apenas 13 vezes como titular e contribuiu com sete gols e duas assistências. Para efeito de comparação, o atacante entrou em campo 11 vezes a mais em 2023/24, totalizando 38 jogos, oito bolas nas redes e outros oito passes para gol. Desempenho aquém para um camisa 9 do 'Big 6' da Inglaterra.

