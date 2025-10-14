AO VIVO – Ancelotti fala após derrota do Brasil para o Japão

O técnico Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva neste momento, após o Brasil perder de virada para o Japão por 3 a 2 em amistoso disputado em Tóquio, o amistoso desta Data Fifa. Acompanhe ao vivo.

continua após a publicidade

Após amistoso com o Japão, Brasil volta a campo em novembro

Após perder para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.