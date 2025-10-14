menu hamburguer
Seleção Brasileira

AO VIVO – Ancelotti fala após derrota do Brasil para o Japão

Seleção sai na frente, mas levada virada em amistoso disputado em Tóquio

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
09:48
Carlo Ancelotti
imagem cameraNo Japão, Ancelotti conhece sua segunda derrota à frente da Seleção (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)
O técnico Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva neste momento, após o Brasil perder de virada para o Japão por 3 a 2 em amistoso disputado em Tóquio, o amistoso desta Data Fifa. Acompanhe ao vivo.

Relacionadas

Após amistoso com o Japão, Brasil volta a campo em novembro

Após perder para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.

Carlo Ancelotti
Brasil de Ancelotti errou muito e perdeu para o Japão pela 1ª vez na história (Foto: Yuichi Yamazaki/ AFP)

