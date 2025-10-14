Quando o Japão já estava a frente no placar, Richarlison, atacante da Seleção Brasileira, recebeu um excelente cruzamento dentro da pequena área, mas não conseguiu converter a oportunidade em gol. O lance viralizou nas redes sociais e os internautas criticaram a finalização do atacante.▶️Confira o lance;

📆Próximos compromissos do Brasil

Após a derrota para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.

Seleção Brasileira sai na frente, mas sofre virada em Tóquio

Com uma série de erros defensivos, a Seleção Brasileira perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses.

Paulo Henrique e Gabriel Martinelli abriram o marcador para o Brasil, enquanto Minamino, Nakamura e Ueda decretaram a virada. Esta foi a primeira vitória do Japão na história dos confrontos.

Paulo Henrique comemora seu primeiro gol pela Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

JAPÃO 3 x 2 BRASIL

Amistoso

📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (de Brasília)

📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)

🥅 Gols: Paulo Henrique (26'/1ºT), Gabriel Martinelli (31'/1ºT); Minamino (6'/1ºT), Nakamura (16'/2ºT) e Ueda (25'/2ºT)

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo).