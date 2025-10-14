Líberos da seleção frente a frente: Laís fala sobre como é enfrentar Marcelle

O Sesc Flamengo se consagrou campeão do Carioca de vôlei feminino pela 20ª vez, nesta segunda-feira (13), no Tijuca Tênis Clube. O rubro-negro venceu o Fluminense por 3 sets a 2, de virada (17-25, 27-25, 18-25 e 25-18 e 15-13). O duelo colocou as duas líberos da Seleção Brasileira frente a frente: Laís e Marcelle.

Companheiras de seleção

As duas atletas estiveram juntas na campanha da prata na Liga das Nações 2025 e na do bronze no Mundial, também deste ano, disputado na Tailândia. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Laís, que foi eleita a melhor jogadora da final, falou sobre como é enfrentar a companheira da amarelinha.

— A Marcelle sabe: quando estamos juntas, estamos juntas. Agora, separadas, é cada uma por si, no seu time, dando o máximo. Hoje a gente saiu feliz, mas a gente sabe que os dois times trabalham forte — disse a líbero.

Marcelle em ação pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Laís ainda exaltou a maturidade que integrar a seleção agrega, e como isso afeta a postura no clube. Capitã do Flamengo, ela foi essencial para manter a energia do time durante a partida.

— É o que eu acredito. Não é fácil. Eu sou muito tímida, me causa desconforto, mas (manter a energia) é muito importante e fundamental para o time todo — revelou Laís.

Flamengo estreia na Superliga

Após o título carioca, o Flamengo volta as atenções à disputa da Superliga 25/26. O rubro-negro estreia na competição na próxima segunda-feira (20), contra o Barueri, atual vice-campeão paulista. O jogo acontece às 18h30 (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube.

Segundo Laís, o caminho para desempenhar bem na Superliga é manter o trabalho que vem sendo feito e procurar melhorar sempre. Neste início de temporada, o Flamengo também venceu a Taça Brasil, torneio preparatório.