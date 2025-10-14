Casemiro critica apagão do Brasil contra o Japão: ‘Pode custar um sonho’

A Seleção Brasileira foi ao intervalo da partida contra o Japão com a sensação de que seria mais um amistoso para aumentar a confiança de olho na Copa do Mundo, mas não foi isso que aconteceu. A partida terminou com virada da equipe asiática na segunda etapa, classificada como “apagão” pelo capitão Casemiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após a derrota, Casemiro fez um forte desabafo sobre a atuação da equipe. O jogador da Seleção destacou a queda de rendimento no segundo tempo e ressaltou que, em competições de alto nível, a falta de concentração pode custar caro.

— Toda a equipe, na segunda parte, não esteve bem, e são detalhes. Esse alto nível são detalhes que fazem toda a diferença. É o que eu falei: nesse alto nível, você tem que manter o maior equilíbrio. Nós sabemos que rolou um ânimo a mais. Queríamos fechar essa preparação de 10, 12 dias com chave de ouro. E talvez tenhamos jogado fora uma preparação excelente que fizemos em 45 minutos. Então, que sirva de aprendizado, que a Copa do Mundo está aí. O alto nível, não importa se seja contra o Japão ou contra quem for, 45 minutos podem custar um sonho de infância — disse o capitão em entrevista ao Sportv.

continua após a publicidade

Após a derrota para o Japão, o Brasil retorna aos gramados no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa, de 10 a 18 de novembro. Os confrontos serão contra seleções africanas, com Senegal e Tunísia já acertados, embora ainda não oficiais. Casemiro alerta que falhas como as registradas na partida diante dos japoneses podem comprometer o sonho da Copa do Mundo.

— Um apagão na segunda parte de toda a equipe. Isso é o mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, pode custar uma Copa América, pode custar uma medalha, pode custar um sonho de quatro anos — finalizou.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Números de Japão x Brasil

Mesmo com 67% de posse de bola e o dobro de passes (739 a 349), o Brasil acabou derrotado por 3 a 2 pelo Japão. O time da casa soube aproveitar os espaços e teve mais volume ofensivo, com 15 finalizações no total, enquanto o Brasil chutou oito vezes.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

O Japão também se destacou nas jogadas de ataque, acertando seis finalizações no gol e uma na trave. O Brasil, por sua vez, parou em três defesas do goleiro adversário e teve dificuldade para transformar o domínio da bola em oportunidades reais. Nos escanteios, os japoneses levaram vantagem por 4 a 2, enquanto o duelo permaneceu equilibrado em desarmes (15 para cada lado) e faltas (10 a 7), mas os visitantes foram mais decisivos nas conclusões.