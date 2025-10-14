O narrador Luis Roberto fez uma previsão sobre uma escolha de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo durante Japão x Brasil, na manhã desta terça-feira (14). A Seleção Brasileira perdeu, em Tóquio, depois de abrir 2 a 0 no placar.

O Brasil abriu dois gols de vantagem, mas viu o Japão virar o jogo no segundo tempo. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para a Seleção Brasileira, mas Minamino, Fabrício Bruno contra e Ueda viraram o jogo para os japoneses.

Durante a transmissão da Globo, o atacante Igor Jesus foi filmado, e e Luis Roberto fez uma previssão sobre a escolha de Ancelotti.

- Igor Jesus ali à direita da imagem. Ancelotti focou inclusive nas características dos centroavantes convocados, destacando as características do Igor Jesus. É a busca pelo centroavante. Tudo indica que ele vai levar um centroavante, né, mesmo que não seja um cara só de área. Pelo menos um, vai ter - apontou o narrador da Globo durante Japão x Brasil.

Luis Roberto narrou Japão x Brasil pela Globo (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Japão x Brasil

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças no Brasil em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá.

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Virada em Japão x Brasil.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence o Brasil pela primeira vez na história.