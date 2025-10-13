Vidente crava resultado de Japão x Seleção Brasileira pela Data Fifa

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, terça-feira, às 7h30 (de Brasília), fora de casa, pelo último jogo amistoso da Data Fifa de outubro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu uma vitória do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com a previsão, a equipe japonesa não terá um bom desempenho dentro de campo. Apesar tipo, o time irá se mostrar aguerrido, com o intuito de vencer as adversidades nas quatro linhas, que serão promovidas pelo time de Carlo Ancelotti.

Para o lado do Brasil, o tarólogo apontou que a Seleção terá o jogo na mão. Mesmo assim, ele chamou atenção para a importância dos jogadores brasileiros serem precisos nas finalizações da jogada.

continua após a publicidade

Em uma forma geral, o vidente previu uma partida bem jogada pelos dois times. Contudo, o Japão não deve surpreender o Brasil, que tem chances claras de confirmar mais uma vitória no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

Japão x Seleção Brasileira

O jogo entre as duas equipes marca o segundo compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Anteriormente, a equipe de Carlo Ancelotti venceu a Coréia do Sul por 5 a 0, na última sexta-feira (10).

continua após a publicidade

O confronto contra o Japão marca o fim das partidas da Seleção nesta Data Fifa de outubro. O confronto acontece nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.