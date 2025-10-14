Brasil x Japão: internautas apontam falha grave de Hugo Souza em gol da virada
Seleção Brasileira sai na frente, mas sofre virada em Tóquio
Na opinião de diversos internautas, Hugo Souza, do Brasil, falhou no terceiro gol do Japão. O goleiro brasileiro recebeu a finalização "a queima-roupa" e não conseguiu impedir o gol. Junya Ito cobrou o escanteio e Ayase Ueda cabeceou livre na entrada da pequena área. ▶️Veja o lance;
Web aponta erro de Hugo Souza
Confira o gol de virada do Japão sobre o Brasil
Com uma série de erros defensivos, o Brasil perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli abriram o marcador para a Seleção, enquanto Minamino, Nakamura e Ueda decretaram a virada. Esta foi a primeira vitória do Japão na história dos confrontos.
➡️Relato completo do jogo por Márcio Dolzan
JAPÃO 3 x 2 BRASIL
Amistoso
📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (de Brasília)
📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
🥅 Gols: Paulo Henrique (26'/1ºT), Gabriel Martinelli (31'/1ºT); Minamino (6'/1ºT), Nakamura (16'/2ºT) e Ueda (25'/2ºT)
