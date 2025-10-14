menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Brasil x Japão: internautas apontam falha grave de Hugo Souza em gol da virada

Seleção Brasileira sai na frente, mas sofre virada em Tóquio

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
09:33
Atualizado há 1 minutos
hugo souza brasil x japão
imagem cameraHugo Souza em Japão x Brasil (FOTO: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na opinião de diversos internautas, Hugo Souza, do Brasil, falhou no terceiro gol do Japão. O goleiro brasileiro recebeu a finalização "a queima-roupa" e não conseguiu impedir o gol. Junya Ito cobrou o escanteio e Ayase Ueda cabeceou livre na entrada da pequena área. ▶️Veja o lance;

continua após a publicidade

Web aponta erro de Hugo Souza

Confira o gol de virada do Japão sobre o Brasil

➡️ Confira a reação de Ancelotti com gol de Paulo Henrique pela Seleção: ‘Já deu’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Seleção Brasileira sai na frente, mas sofre virada em Tóquio

Com uma série de erros defensivos, o Brasil perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli abriram o marcador para a Seleção, enquanto Minamino, Nakamura e Ueda decretaram a virada. Esta foi a primeira vitória do Japão na história dos confrontos.

➡️Relato completo do jogo por Márcio Dolzan

JAPÃO 3 x 2 BRASIL
Amistoso
📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (de Brasília)
📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
🥅 Gols: Paulo Henrique (26'/1ºT), Gabriel Martinelli (31'/1ºT); Minamino (6'/1ºT), Nakamura (16'/2ºT) e Ueda (25'/2ºT)

continua após a publicidade
Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil
Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias