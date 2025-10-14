Com a vitória de virada sobre o Brasil, em amistoso disputado nesta terça-feira (14), a seleção do Japão chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder para seleções campeãs do mundo. Em uma partida marcada por falhas individuais, a Seleção Brasileira sofreu sua segunda derrota sob o comando de Carlo Ancelotti.

Retrospecto recente do Japão contra campeãs do mundo

A equipe comandada por Hajime Moriyasu iniciou a impressionante sequência ainda na Copa do Mundo de 2022, quando derrotou Alemanha e Espanha por 2 a 1, ambos os jogos na fase de grupos.

No primeiro amistoso após o Mundial, em março de 2023, os japoneses empataram em 1 a 1 com o Uruguai.

Já em setembro do mesmo ano, os Samurais Azuis voltaram a surpreender a Alemanha, goleando por 4 a 1 em Wolfsburg, em um jogo que culminou na demissão do técnico Hansi Flick.

Brasil leva virada e perde para o Japão pela primeira vez

Com uma série de erros defensivos, o Brasil perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão, em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses.

Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para a Seleção Brasileira, enquanto Minamino, Nakamura e Ueda garantiram a virada — a primeira vitória japonesa na história do confronto entre as duas equipes.

Como foi Japão x Brasil

Buscando rodar o elenco, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças em relação ao time que havia goleado a Coreia do Sul na semana anterior. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr. foram mantidos entre os titulares.

O que vem por aí?

Após a derrota em Tóquio, o Brasil volta a campo no próximo mês para disputar os dois últimos amistosos do ano, durante a Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão Senegal e Tunísia, com as partidas previstas para ocorrer na Inglaterra e na França.

