Para alegria dos vascaínos e em nome da nação brasileira, Paulo Henrique abriu o placar para o Brasil em duelo contra o Japão, em Tóquio. Em seu segundo jogo pela Seleção Brasileira, o lateral do Vasco balançou as redes de trivela.

Bruno Guimarães tabelou com Lucas Paquetá, faz o passe enfiado para o lado direito da área e Paulo Henrique finalizou de trivela, no canto direito de Zion Suzuki, abrindo o placar. Veja o gol e confira a repercussão;

Na última partida contra a Coreia do Sul, Paulo Henrique entrou no segundo tempo da partida disputada em Seul e ficou cerca de 20 minutos em campo. Mesmo com pouco tempo de jogo, o lateral mostrou intensidade, boa leitura defensiva e participou ativamente das jogadas ofensivas.

Números de Paulo Henrique em Brasil x Coreia do Sul

2 desarmes

1 recuperação de bola

3 duelos no chão (com 2 vencidos)

12 passes certos em 17 tentativas

1 drible sofrido

Paulo Henrique em treinamento com a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Ancelotti confirma o Brasil para enfrentar o Japão com oito mudanças

A partida entre Brasil e Japão, que começou às 7h30 (de Brasília), em Tóquio, será o antepenúltimo jogo da Seleção no ano.

Ancelotti já havia antecipado que faria mudanças na escalação mesmo com a boa atuação do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10). O treinador tem aproveitado os amistosos para testar jogadores e diferentes sistemas de jogo.

Escalação incial: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.