O Jacuipense-BA, time que vai encarar o Palmeiras na Copa do Brasil, empatou sem gols com o América-RN, na noite desta segunda-feira (30), pela segunda rodada da Copa do Nordeste, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Com isso, o time da casa segue sem vencer e está fora da zona de classificação, enquanto o visitante ainda não perdeu no torneio.

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No primeiro tempo, o América-RN criou as melhores chances, mas parou nas defesas de Marcelo. O jogo ficou sem emoção durante boa parte da etapa e só no segundo tempo é que os times jogaram um pouco melhor, com direito a bola no travessão acertada pelo Jacuipense. Mas o placar não saiu do zero pela Copa do Nordeste.

O regulamento unificado para 2026 determina que os clubes classificados para competições sul-americanas (Libertadores e Sul-Americana) não participarão dos campeonatos regionais (Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste), o que resultou nas ausências de equipes como Bahia (atual campeão do Nordeste) e Internacional, que se retirou da competição e foi substituído pelo Caxias.

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Regulamento

A tradicional competição regional terá 20 clubes divididos em quatro chaves. A primeira fase será em turno único com cruzamento de chaves (Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D), totalizando cinco rodadas. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão decididas em jogo único. As semifinais e a final serão disputadas em ida e volta.

Grupo A: Vitória, ASA, Sousa-PB, Itabaiana-SE e Fluminense-PI

Grupo B: Juazeirense-BA, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí

Grupo C: Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário-CE

Grupo D: Fortaleza, Retrô-PE, ABC, Maranhão e Jacuipense-BA

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