Vini Jr opina sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Bem claro'

Vini Jr demonstrou vontade de dividir o vestiário com Neymar durante a Copa do Mundo. Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira com França e Croácia, o atacante do Real Madrid opinou sobre a ausência do jogador do Santos na lista. Vinícius externou o desejo de contar com o ídolo no grupo, mas deixou a decisão com o técnico italiano.

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➡️ Convocação: jornalistas do Lance! avaliam ausência de Neymar

— O Ancelotti tem bem claro o que ele quer, não posso interferir em nada disso. Sabemos da qualidade do Ney, sabemos que, se ele estiver pronto para nos ajudar, o Ancelotti vai levá-lo, e vamos estar juntos na Copa do Mundo, se Deus quiser — afirmou em entrevista à TNT Sports.

A declaração aconteceu após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Manchester City nesta terça-feira (17), pelas oitavas de final da Champions League. Vini fez os dois gols merengues e foi eleito o melhor jogador da partida.

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Neymar se manifesta sobre ausência na Seleção Brasileira

Neymar afirmou estar "chateado"após não ter sido convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na segunda-feira (16). O atacante do Santos esteve presente na Trident Arena, durante disputa da Kings League, e se pronunciou sobre a ausência na lista para os amistosos com França e Croácia, a última antes da convocação para a Copa do Mundo.

— Vou falar aqui, porque não dá para deixar passar em branco. Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua — disparou o camisa 10 do Peixe na transmissão do "Podpah".

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Restando apenas a convocação final para o Mundial, Neymar ainda não foi chamado por Ancelotti. No entanto, o treinador italiano afirmou que, mesmo sem ter sido chamado em nenhuma convocação até agora, o jogador ainda pode aparecer na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 19 de maio.

— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física — explicou o treinador da Seleção.

— É uma avaliação física, não técnica. Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão e para mim não está 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100% — completou.

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Ausente na convocação da Seleção Brasileira, Neymar comemora gol na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/ Kings League Brasil)

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