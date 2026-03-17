Como parte do aquecimento para a Copa do Mundo de 2026, a N Sports segue investindo em conteúdos especiais e lançou o segundo episódio do programa "Campeão do Mundo com Galvão". A atração, comandada por Galvão Bueno, recebeu como convidado o ex-lateral Branco, campeão mundial em 1994, que relembrou momentos marcantes da carreira e dos bastidores da Seleção Brasileira.

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Um dos trechos que mais chamou atenção foi que Branco relembrou seu histórico gol contra a Holanda na Copa de 1994, lance decisivo na campanha do tetracampeonato. Ao contextualizar a jogada, o ex-lateral citou Romário, que estava na trajetória da bola no momento da cobrança de falta.

- Se o Romário não saísse da frente daquela bola, hoje não era senador - brincou Branco, ao destacar o desvio do atacante no lance que terminou no fundo das redes.

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Programa do Galvão sobre os campeões da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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Durante a entrevista, Branco detalhou os bastidores daquele momento, revelando inclusive que cavou a falta e que o gol só aconteceu após uma série de fatores improváveis, desde a distância da cobrança até a curva inesperada da bola. O ex-jogador também destacou o contexto emocional da partida e as dificuldades enfrentadas ao longo do torneio, incluindo o uso de infiltrações para conseguir atuar.

Além das memórias do tetra, o episódio também revisita passagens marcantes da trajetória de Branco com a Seleção, como a eliminação na Copa de 1990 para a Argentina, incluindo o polêmico episódio da "água batizada". O ex-lateral ainda compartilhou histórias curiosas envolvendo seu chute forte de esquerda, característica marcante de sua carreira.

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Atualmente coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira, Branco também comentou sua relação com o técnico Carlo Ancelotti, revelando que contribui nos bastidores de maneira discreta na preparação para a busca pelo hexacampeonato.

O programa "Campeão do Mundo com Galvão" faz parte da estratégia da N Sports para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026, competição que terá transmissão em parceria com o SBT. A proposta é reunir nomes históricos do futebol brasileiro para relembrar conquistas e discutir os desafios da atual geração em busca da sexta estrela.

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