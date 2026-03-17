Em entrevista a Galvão, ex-lateral brinca com lance envolvendo Romário na Copa
Branco, ex-lateral fala sobre bastidores da Copa de 1994
- Matéria
- Mais Notícias
Como parte do aquecimento para a Copa do Mundo de 2026, a N Sports segue investindo em conteúdos especiais e lançou o segundo episódio do programa "Campeão do Mundo com Galvão". A atração, comandada por Galvão Bueno, recebeu como convidado o ex-lateral Branco, campeão mundial em 1994, que relembrou momentos marcantes da carreira e dos bastidores da Seleção Brasileira.
Maestro Júnior pede ídolo do Palmeiras na Seleção Brasileira: ‘Foi descartado’
Fora de Campo
Fluminense é o clube com mais ‘crias’ na convocação da Seleção Brasileira; confira
Fluminense
Novidades de Ancelotti: conheça Bremer e Ibañez, zagueiros convocados da Seleção
Seleção Brasileira
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Um dos trechos que mais chamou atenção foi que Branco relembrou seu histórico gol contra a Holanda na Copa de 1994, lance decisivo na campanha do tetracampeonato. Ao contextualizar a jogada, o ex-lateral citou Romário, que estava na trajetória da bola no momento da cobrança de falta.
- Se o Romário não saísse da frente daquela bola, hoje não era senador - brincou Branco, ao destacar o desvio do atacante no lance que terminou no fundo das redes.
➡️Atitude de Neymar após ficar fora da Seleção Brasileira choca: 'Simbólico'
Durante a entrevista, Branco detalhou os bastidores daquele momento, revelando inclusive que cavou a falta e que o gol só aconteceu após uma série de fatores improváveis, desde a distância da cobrança até a curva inesperada da bola. O ex-jogador também destacou o contexto emocional da partida e as dificuldades enfrentadas ao longo do torneio, incluindo o uso de infiltrações para conseguir atuar.
Além das memórias do tetra, o episódio também revisita passagens marcantes da trajetória de Branco com a Seleção, como a eliminação na Copa de 1990 para a Argentina, incluindo o polêmico episódio da "água batizada". O ex-lateral ainda compartilhou histórias curiosas envolvendo seu chute forte de esquerda, característica marcante de sua carreira.
➡️Convocado por Ancelotti, Igor Thiago marca e se aproxima de Haaland na Premier League
Atualmente coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira, Branco também comentou sua relação com o técnico Carlo Ancelotti, revelando que contribui nos bastidores de maneira discreta na preparação para a busca pelo hexacampeonato.
O programa "Campeão do Mundo com Galvão" faz parte da estratégia da N Sports para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026, competição que terá transmissão em parceria com o SBT. A proposta é reunir nomes históricos do futebol brasileiro para relembrar conquistas e discutir os desafios da atual geração em busca da sexta estrela.
🤑 Aposte na Seleção Brasileira!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias