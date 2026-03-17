Convocado por Ancelotti, Danilo ainda não atuou com Jardim no Flamengo

Danilo segue com moral elevada na Seleção Brasileira e foi mais uma vez convocado por Carlo Ancelotti. No Flamengo, por outro lado, o defensor não tem recebido oportunidades e sequer entrou em campo sob o comando de Leonardo Jardim.

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Até aqui, o português comandou o Rubro-Negro em três partidas: empate com Fluminense, na final do Campeonato Carioca, e vitórias sobre Cruzeiro e Botafogo, pelo Brasileirão. Em todos, o camisa 13 esteve no banco de reservas, mas não foi acionado.

Danilo é um dos quatro atletas à disposição de Jardim que ainda não receberam minutos de jogo. Além do defensor, apenas os goleiros Andrew e Dyogo Alves e o meio-campista Nico de la Cruz ainda não entraram em campo com o novo técnico.

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O jogador da Seleção Brasileira também não atuou na goleada de 8 a 0 sobre o Madureira, último jogo de Filipe Luís no comando do Flamengo. Assim, Danilo não entra em campo há quatro partidas, sendo a última a derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana, quando foi titular e substituído no primeiro minuto da prorrogação.

Na temporada, o camisa 13 participou de quatro jogos, todos como titular. Além da Recopa, ele atuou em três oportunidades no Campeonato Carioca, contra Madureira, Botafogo e Sampaio Corrêa.

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Situação de Danilo no Flamengo não é novidade

Mesmo com presença constante nas convocações da Seleção Brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, Danilo não se firmou como titular no Flamengo. Em 2025, primeira temporada com o manto rubro-negro, o defensor entrou em campo 36 vezes.

Apesar do número baixo de partidas, o zagueiro deixou sua marca na história do Mais Querido ao fazer o gol do tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras. Além disso, balançou as redes também na Copa do Mundo de Clubes, na vitória sobre o Chelsea, e na Copa Intercontinental, contra o Pyramids, do Egito. Ao total, são cinco gols e duas assistências pelo Flamengo.

Na Seleção, Danilo é considerado homem de confiança de Ancelotti por conta da experiência, versatilidade e liderança interna. Por isso, o número reduzido de minutos pelo clube não afastam o defensor da Amarelinha, e seu lugar na Copa do Mundo é praticamente garantido.

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Danilo, jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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