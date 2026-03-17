Convocação: jornalistas do Lance! avaliam ausência de Neymar

Sem Neymar Jr., o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira de Futebol antes da definição da lista final para a Copa do Mundo FIFA de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos contra a França, no dia 26, e a Croácia, no dia 31, ambos nos Estados Unidos.

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Após a divulgação da lista, jornalistas do Lance! participaram de uma enquete sobre a convocação. Na principal pergunta, se Neymar deveria ter sido chamado, a resposta foi unânime: todos votaram que o atacante não deveria ser convocado neste momento.

Na enquete, os jornalistas também apontaram nomes que poderiam ter aparecido na lista de Ancelotti. Entre os mais citados estão Lucas Paquetá (1), Hugo Souza (2), Kaio Jorge (6), Vitor Roque (4) e Richarlison (1).

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

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Outro ponto debatido foi a presença de estreantes na lista. Entre os jogadores convocados pela primeira vez, os jornalistas destacaram principalmente Igor Thiago (7), Léo Pereira (2) e Rayan (11).

A enquete também abordou possíveis ausências. Os jornalistas avaliaram, por exemplo, se Luciano Juba já merecia uma oportunidade na Seleção. O resultado foi oito votos "não" e quatro votos "sim". Já no caso de Hugo Souza, o resultado foram três votos "sim" e nove votos "não".

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Convocação da Seleção Brasileira

Esta é a quinta convocação de Ancelotti desde que assumiu o comando da Seleção, em maio do ano passado. A grande expectativa girava em torno da presença ou não de Neymar na lista final.

O camisa 10 do Santos chegou a aparecer na pré-lista da comissão técnica, que inclusive viajou até Mirassol para observá-lo recentemente. O meia, porém, não entrou em campo, o que acabou pesando na decisão final de deixá-lo fora da convocação.

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A lista também trouxe diversas novidades. Entre os jogadores que ainda não haviam sido chamados por Ancelotti estão: Bremer, Léo Pereira, Ibañez, Danilo Barbosa, Gabriel Sara, Igor Thiago, Endrick e Rayan Vitor.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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