Veja os destaques do Brasil na Copa do Mundo sub-17

O Brasil chega para a disputa da Copa do Mundo sub-17, no Catar, com um elenco repleto de talentos que despontam como a próxima geração do futebol nacional. Entre os clubes que mais contribuíram com atletas para a convocação estão Bahia, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro — cada um com três representantes.

Um dos destaques é o atacante Dell, do Bahia, apelidado de "Haaland do Sertão". Com multa rescisória de 87 milhões de euros, o jogador foi peça-chave nos títulos do Campeonato Baiano Sub-17 e brilhou no Sul-Americano Sub-16, além de disputar a Copinha deste ano.

— Eu gosto do apelido, porque é alguém que eu admiro. Já me acostumei a ser chamado assim. O Haaland é a minha maior inspiração entre os jogadores. Sempre que posso, paro para assistir aos jogos dele, ver seus vídeos, suas posturas dentro e fora de campo. Observo muito suas movimentações dentro e fora da área — falou Dell, ao site da Fifa.

No Palmeiras, o meio-campista Luis Felipe já tem rodagem no time profissional. Ele participou da vitória do Verdão por 4 a 1 sobre o Juventude pelo Brasileirão e é apontado como um dos líderes técnicos da equipe sub-17.

O Grêmio aposta em Gabriel Mec, meia de grande potencial e já observado por clubes europeus. Aos 17 anos, o jovem tem dois jogos pelo time principal e contrato com multa estipulada em 50 milhões de euros.

Outra promessa é Ângelo Henrique, lateral-direito do São Paulo. Vendido ao Strasbourg, da França, ele deve se transferir no fim de 2026. Aos 16 anos, destaca-se pelo vigor físico e leitura de jogo apurada, mesmo sem ainda ter estreado entre os profissionais do Tricolor.

Com elenco jovem, técnico e promissor, o Brasil mira o pentacampeonato e busca consolidar uma geração que já desperta interesse internacional antes mesmo de o torneio começar. O Brasil inicia na próxima terça-feira (4) sua caminhada em busca do pentacampeonato da Copa do Mundo Sub-17. A equipe estreia contra Honduras, às 9h30 (de Brasília), no Aspire Zone, em Doha.