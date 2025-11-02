'Na minha posição, não posso pensar só em mim', diz atacante da Seleção Brasileira

O Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0, neste sábado (1), fora de casa, em partida válida pela décima rodada da Premier League. O gol da partida foi marcado por João Pedro, o que representou um momento importante em sua trajetória no clube: o primeiro tento dele após nove jogos sem balançar as redes. Aliviado por reencontrar o caminho do gol, o camisa 20 revelou após a partida que sua prioridade na equipe é potencializar o jogo coletivo.

— Quero sempre ajudar a equipe com gols e assistências, mas primeiro tenho que jogar bem. Se jogar bem, os gols vão aparecer. O mais importante é vencer jogos, e estou muito tranquilo em relação aos gols — iniciou.

— Na minha posição, se não chuto, acabo frustrado, mas não posso pensar só em mim. Tenho que perceber se os outros podem ter uma oportunidade. Se não finalizar, vou criar espaço para os outros. Jogo para time — finalizou o atacante.

⚽ João Pedro 🤝 Chelsea 🔵

Antes do gol marcado contra o Tottenham, a última participação de João pelo Chelsea foi em 13 de setembro, na partida contra o Brentford pela quarta rodada da Premier League, quando deu uma assistência. Seu último gol havia sido registrado em 30 de agosto, na vitória por 2 a 0 sobre o Fulham. Em seguida. Depois, foram oito partidas consecutivas sem participação em gols. Com a camisa dos Blues, o brasileiro tem seis gols e três assistências em 15 partidas.

Perguntado, na última semana, sobre o brasileiro, Maresca saiu em defesa de João Pedro. O treinador disse que o atleta ainda precisa se adaptar fisicamente ao intenso calendário de jogos do Chelsea, e destacou que o perfil do atacante vai além dos gols. Segundo ele, o jogador contribui em todas as fases do jogo no terço final do campo, com participação ativa na construção ofensiva e apoio às jogadas, característica que transcende sua função de centroavante.

— João não é um problema. Ele vai marcar gols e nos dar assistências. Ele não vai marcar 20 gols por ano. Ele tem um perfil diferente. A parte física é importante. Quando você não está 100%, fica difícil competir. — afirmou Enzo.

João Pedro é um dos atacantes no radar da Seleção Brasileira para a vaga de centroavante titular na Copa do Mundo de 2026, posição ainda sem dono definido. O jogador de 24 anos foi convocado por Carlo Ancelotti durante a Data Fifa de setembro deste ano.

