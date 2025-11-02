Ex-jogadores se dividem sobre presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026

Faltando pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo de 2026, a presença de Neymar na competição ainda é uma incógnita. O atacante do Santos, que tenta recuperar ritmo após sucessivas lesões, divide opiniões entre ex-jogadores ouvidos pelo Lance!.

Fábio Santos, ex-lateral do Corinthians, demonstrou confiança na recuperação do camisa 10, mas reconheceu que a decisão dependerá do próprio jogador.

— Difícil, acho que depende muito dele, né? Como um ex-companheiro, adversário e como um torcedor brasileiro, eu torço que sim. Eu acho uma peça fundamental para a nossa seleção. Acredito que o Neymar, podendo jogar, jogando em alto nível, o Brasil cresce e cresce muito — analisou o ex-lateral.

Donizete Pantera destacou a importância da experiência do atacante em torneios de grande porte e defendeu sua presença no grupo.

— Neymar é um jogador que a gente depende muito da categoria, da classe do Neymar, da experiência que ele tem. Eu acho que é mais uma Copa para o Neymar. Todo mundo está pensando que ele não vai, mas a preparação está sendo feita para que o Neymar consiga alcançar. Se ele está jogando ou não, a Copa do Mundo é totalmente diferente. Outros jogos são jogos que dá para o Neymar jogar, dá para ele ajudar. Então, o nosso time tem que ter experiência. Não precisa jogar garoto, não. É Copa do Mundo. A gente sabe disso. Não é um jogo fácil. Tem jogos que tem que ter um pouco de experiência, de malandragem no esquema — afirmou Donizete.

Jorge Wagner, ex-meia do São Paulo, também se mostrou esperançoso, ainda que ciente das dificuldades físicas enfrentadas por Neymar nos últimos anos.

continua após a publicidade

— A esperança e a expectativa é que ele esteja presente. A gente está acompanhando tudo o que vem acontecendo. Estamos sabendo do histórico de ilusão que ele teve nesses últimos anos. Foram poucos jogos, mas a gente fica na expectativa de que ele possa se recuperar, possa estar sendo convocado, possa estar à disposição da seleção brasileira. A gente torce para que ele esteja. Com certeza vai nos ajudar muito. A gente sabe que realmente é muito difícil, mas fica a expectativa para que ele seja provocado e esteja na Copa do Mundo — falou o ex-jogador.

Entre os mais céticos, Márcio Santos, campeão mundial em 1994, afirmou que as chances de o atacante chegar ao Mundial são pequenas, sobretudo pelas dificuldades físicas recentes.

— Eu acho difícil. Infelizmente, o Neymar é um craque com muita qualidade, mas ele não está sabendo usufruir do dom que Deus deu pra ele. Eu acho assim: há um ano ele disse que quer a Copa do Mundo, mas a parte profissional ele está deixando de lado. Então não adianta. Ele está tendo lesão, atrás de lesão. Então o Neymar, com 33 anos, está tendo dificuldade para se manter no Santos. Imagina na Copa do Mundo com os "zagueirões" voando baixo. Então eu acho que ele vai ter dificuldade para ir pra Copa do Mundo. A Seleção funciona assim: após as Eliminatórias, aquele grupo que participou e conseguiu a classificação é aquele grupo que vai pra Copa do Mundo. Aí depende: se tiver lesão, ele vai ser cortado, não vai poder jogar, vai ter que trazer outro — avaliou o tetracampeão.

Apesar das opiniões divididas, o consenso entre os ex-jogadores é de que, se estiver em condições, Neymar ainda pode ser decisivo para o Brasil em busca do hexa.