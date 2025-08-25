AO VIVO: veja a convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25) a partir de 15h30 (de Brasília). O treinador vai anunciar os nomes do time que ele selecionou para sua segunda Data Fifa. O Brasil enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9 de setembro, em La Paz.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo fica insatisfeito com CBF após mudança no calendário do futebol brasileiro

Jogos da Seleção Brasileira

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na tabela das Eliminatórias, a Argentina já confirmou o primeiro lugar com 35 pontos, enquanto Equador e Brasil aparecem logo atrás, ambos com 25, mas com os equatorianos levando vantagem nos critérios de desempate. Ainda assim, a seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.

Os adversários, porém, vivem cenários distintos. O Chile já não tem mais chances de classificação, o que deve tornar o duelo no Maracanã uma despedida amarga para os chilenos, enquanto a Bolívia, mesmo com campanha irregular, segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que promete dar ainda mais peso ao confronto.