AO VIVO: veja a convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira
Brasil enfrenta Chile e Bolívia
- Matéria
- Mais Notícias
Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25) a partir de 15h30 (de Brasília). O treinador vai anunciar os nomes do time que ele selecionou para sua segunda Data Fifa. O Brasil enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9 de setembro, em La Paz.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Redação do Lance! convoca 23 jogadores para a Seleção Brasileira; veja
Seleção Brasileira25/08/2025
- Fora de Campo
Denílson pede jogador do Flamengo na Seleção e brinca: ‘Tá rindo do que?’
Fora de Campo25/08/2025
- Seleção Brasileira
Belletti vê trunfo de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Fazer diferença’
Seleção Brasileira25/08/2025
➡️ Flamengo fica insatisfeito com CBF após mudança no calendário do futebol brasileiro
Jogos da Seleção Brasileira
BRASIL x Chile
A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.
Bolívia x BRASIL
Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Na tabela das Eliminatórias, a Argentina já confirmou o primeiro lugar com 35 pontos, enquanto Equador e Brasil aparecem logo atrás, ambos com 25, mas com os equatorianos levando vantagem nos critérios de desempate. Ainda assim, a seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.
Os adversários, porém, vivem cenários distintos. O Chile já não tem mais chances de classificação, o que deve tornar o duelo no Maracanã uma despedida amarga para os chilenos, enquanto a Bolívia, mesmo com campanha irregular, segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que promete dar ainda mais peso ao confronto.
- Matéria
- Mais Notícias