Redação do Lance! convoca 23 jogadores para a Seleção Brasileira; veja
Ancelotti anuncia lista para jogos contra Chile e Bolívia, nesta segunda-feira
A redação do Lance! realizou uma convocação interna da Seleção Brasileira visando os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Nesta segunda-feira (25), Carlo Ancelotti anunciará a lista final de jogadores que, de fato, estarão disponíveis para os dois compromissos.
Em uma lista com 54 nomes, a redação do Lance! definiu os 23 nomes ideais que deveriam defender a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro. O elenco é composto por três goleiros, quatro laterais, quatro zagueiros, cinco meias e sete atacantes.
Fora da pré-lista de Carlo Ancelotti, Vini Jr também não foi opção de voto para compor o elenco da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia.
Confira a convocação do Lance! para a Seleção Brasileira:
Goleiros:
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Manchester United)
- Lucas Perri (Lyon)
Laterais:
- Wesley (Roma)
- Vanderson (Monaco)
- Caio Henrique (Monaco)
- Alex Sandro (Flamengo)
Zagueiros:
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Alexsandro (Lille)
- Militão (Real Madrid)
Meias:
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
- Casemiro (Manchester United)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Gerson (Zenit)
Atacantes:
- Raphinha (Barcelona)
- João Pedro (Chelsea)
- Estêvão (Chelsea)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Richarlison (Tottenham)
Próximos compromissos de Carlo Ancelotti
Com o fim das Eliminatórias na Data Fifa de setembro, a Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti farão quatro amistosos até o fim do ano. Em outubro, a equipe deve enfrentar Coreia do Sul e Japão, que também estão classificados para a Copa do Mundo. Ainda não há adversários encaminhados para os confrontos de novembro.
