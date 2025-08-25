Denílson pede jogador do Flamengo na Seleção e brinca: ‘Tá rindo do que?’

O papo no "Fechamento Sportv" era a convocação do italiano Carlo Ancelotti, e Denílson sugeriu um jogador do Flamengo na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (24), às 15h30, o Brasil vai conhecer a última lista das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Quando a resenha de André Rizek, Felipe Melo, Lédio Carmona, Eric Farias e Denílson chegou nos zagueiros que deveriam ser convocados, o nome de Éder Militão, do Real Madrid, foi levantado.

Em tom de brincadeira, Denílson sugeriu então que a dupla fosse formada com Léo Pereira, do Flamengo, na Seleção Brasileira. Vale lembrar as 'polêmicas' entre os dois, já que Militão é casado com Taína Castro, ex-mulher de Léo, e o zagueiro rubro-negro é casado com Karoline Lima, ex-mulher de Éder Militão.

- Trazer o Militão, para ver como ele se encaixa na zaga ou na lateral - disse Rizek.

- Aí leva o Léo Pereira (jogador do Flamengo). Militão, Léo Pereira. Rizek tá rindo. Está rindo do que? Tem que explicar a piada. Não aguentei. - brincou Denílson sobre o zagueiro do Flamengo na Seleção.

- Imagina a dupla de zaga titular - comentou Felipe Melo.

A brincadeira com Militão e Léo Pereira, do Flamengo, na Seleção, rendeu risadas de todos da bancada. Fato é que o zagueiro é um dos nomes cotados e pode entrar na lista final do italiano Carlo Ancelotti. Em grande fase, a dupla de zaga rubro-negra pode ser chamada, já que Léo Ortiz tmabém está na pré-lista.

Denílson sugeriu Léo Pereira, do Flamengo, na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Jogadores do Flamengo na Seleção? Quem está na pré-lista de Ancelotti

Samuel Lino, atacante do Flamengo, está na pré-lista da Seleção Brasileira na Data-Fifa de setembro. O nome do jogador rubro-negro está na lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que também conta com Neymar, do Santos, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, entre outros nomes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto. A Canarinho encara o Chile e a Bolívia em setembro.

Além de Samuel Lino, outros quatro jogadores do Flamengo aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti: os zagueiros Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, e o lateral-esquerdo Alex Sandro.

A Seleção Brasileira inicia essa Data-Fifa no Maracanã. A equipe de Carlo Ancelotti entra em campo no dia 4 de setembro. Posteriormente, visita a Bolívia, em La Paz, no dia 9/09.