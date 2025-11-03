Barcelona anuncia marca de moda de luxo como patrocinadora

O Barcelona anunciou a marca de moda de luxo estadunidense Amiri como parceira de vestuário formal do clube. O acordo, anunciado hoje, informa que o contrato será válido até a temporada 2029/2030. A parceria prevê o fornecimento de roupas formais para jogadores e jogadoras, comissões técnicas e dirigentes em compromissos oficiais e eventos institucionais, viagens e cerimônias. A iniciativa integra a estratégia do clube de expandir sua presença de marca em categorias de moda premium.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O comunicado oficial informa que a empresa "vai fornecer uma linha de roupas formais que representa o estilo do clube e reflete a identidade visual do FC Barcelona em todos os compromissos institucionais e eventos oficiais". O diretor de marketing do Barcelona, Manel del Río, comentou.

- A parceria com a Amiri representa uma conexão entre duas instituições que compartilham as mesmas ambições: excelência, criatividade e atenção aos detalhes. No Barcelona, acreditamos que a elegância faz parte da forma como representamos o clube, dentro e fora de campo. Juntos, projetamos uma imagem global de inovação e sofisticação, valores com os quais nos identificamos profundamente - afirmou, antes de Mike Amiri, fundador da marca, acrescentar.

continua após a publicidade

- Futebol e moda compartilham um espírito, nascido da paixão, precisão e criatividade. Cada um trata de dominar sua arte e expressar quem você é através do movimento e da forma. A parceria permite que a Amiri reflita essa mesma busca pela excelência por meio da nossa alfaiataria. Esta colaboração com o Barça é uma celebração de valores compartilhados - finalizou.

Real Madrid? Barcelona? Veja a probabilidade para título de La Liga

Os dois grandes candidatos ao título de La Liga, Real Madrid e Barcelona, venceram na 11ª rodada. Enquanto os Merengues golearam por 4 a 0 o Valencia, que está na zona de rebaixamento, os Culés superaram o nono colocado Elche, por 3 a 1. A diferença entre os dois continuou a mesma: cinco pontos de vantagem para o clube blanco. Com isso, as probabilidades também não sofreram grandes alterações. Entenda neste link.

continua após a publicidade