imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Barcelona anuncia marca de moda de luxo como patrocinadora

Empresa estadunidense firmou acordo válido por cinco temporadas

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
16:39
Barcelona obtém mais um patrocinador para os próximos anos
imagem cameraBarcelona obtém mais um patrocinador para os próximos anos
O Barcelona anunciou a marca de moda de luxo estadunidense Amiri como parceira de vestuário formal do clube. O acordo, anunciado hoje, informa que o contrato será válido até a temporada 2029/2030. A parceria prevê o fornecimento de roupas formais para jogadores e jogadoras, comissões técnicas e dirigentes em compromissos oficiais e eventos institucionais, viagens e cerimônias. A iniciativa integra a estratégia do clube de expandir sua presença de marca em categorias de moda premium.

O comunicado oficial informa que a empresa "vai fornecer uma linha de roupas formais que representa o estilo do clube e reflete a identidade visual do FC Barcelona em todos os compromissos institucionais e eventos oficiais". O diretor de marketing do Barcelona, Manel del Río, comentou.

- A parceria com a Amiri representa uma conexão entre duas instituições que compartilham as mesmas ambições: excelência, criatividade e atenção aos detalhes. No Barcelona, acreditamos que a elegância faz parte da forma como representamos o clube, dentro e fora de campo. Juntos, projetamos uma imagem global de inovação e sofisticação, valores com os quais nos identificamos profundamente - afirmou, antes de Mike Amiri, fundador da marca, acrescentar.

- Futebol e moda compartilham um espírito, nascido da paixão, precisão e criatividade. Cada um trata de dominar sua arte e expressar quem você é através do movimento e da forma. A parceria permite que a Amiri reflita essa mesma busca pela excelência por meio da nossa alfaiataria. Esta colaboração com o Barça é uma celebração de valores compartilhados - finalizou.

Real Madrid? Barcelona? Veja a probabilidade para título de La Liga

Barcelona anuncia marca de moda de luxo como patrocinadora (Divulgação / Barcelona)
