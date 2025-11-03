Zagueiro do Real Madrid defende Vini Jr após polêmica no El Clásico: 'Não foi nada demais'
Dean Huijsen criticou a imprensa espanhola pela repercussão "exagerada"
O Real Madrid visita o Liverpool, na terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, em Anfield. Na coletiva, realizada nesta segunda-feira (3), o zagueiro Dean Huijsen repercutiu a polêmica de Vini Jr no El Clásico. O espanhol defendeu o companheiro e criticou a imprensa espanhola pela repercussão do caso.
Para Huijsen, a imprensa local foi exagerada e que muitos boatos foram espalhados devido à atitude de Vini. Ao fim, o zagueiro ficou ao lado do brasileiro e revelou que o companheiro se desculpou pela insatisfação ao ser substituído no duelo contra o Barcelona.
— Se fala muito na imprensa. Vocês fizeram um alarde enorme por algo que não era grande coisa. Ele se desculpou, só isso. Essas coisas acontecem — disparou Huijsen.
Entenda a confusão entre treinador e jogador
A confusão aconteceu no domingo (26), durante o Real Madrid e Barcelona, quando Vini Jr deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.
Após a partida, Xabi Alonso elogiou a atuação do atacante, mas indicou que o assunto seria tratado internamente.
— O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar a vitória e, depois, converso com ele sobre isso — afirmou o treinador.
Ao fim, Vini Jr utilizou suas redes sociais na última quarta-feira (29) para se pronunciar oficialmente sobre o episódio de reclamação. O atacante do Real Madrid pediu desculpas pela reação após ser substituído no segundo tempo da vitória sobre o Barcelona, no Santiago Bernabéu.
— Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente. Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia — escreveu o camisa 7.
