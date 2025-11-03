menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Zagueiro do Real Madrid defende Vini Jr após polêmica no El Clásico: 'Não foi nada demais'

Dean Huijsen criticou a imprensa espanhola pela repercussão "exagerada"

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
17:00
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid visita o Liverpool, na terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, em Anfield. Na coletiva, realizada nesta segunda-feira (3), o zagueiro Dean Huijsen repercutiu a polêmica de Vini Jr no El Clásico. O espanhol defendeu o companheiro e criticou a imprensa espanhola pela repercussão do caso.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para Huijsen, a imprensa local foi exagerada e que muitos boatos foram espalhados devido à atitude de Vini. Ao fim, o zagueiro ficou ao lado do brasileiro e revelou que o companheiro se desculpou pela insatisfação ao ser substituído no duelo contra o Barcelona.

continua após a publicidade

— Se fala muito na imprensa. Vocês fizeram um alarde enorme por algo que não era grande coisa. Ele se desculpou, só isso. Essas coisas acontecem — disparou Huijsen.

Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes
Dean Huijsen em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)

Entenda a confusão entre treinador e jogador

A confusão aconteceu no domingo (26), durante o Real Madrid e Barcelona, quando Vini Jr deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.

continua após a publicidade

Após a partida, Xabi Alonso elogiou a atuação do atacante, mas indicou que o assunto seria tratado internamente.

— O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar a vitória e, depois, converso com ele sobre isso — afirmou o treinador.

Vini Jr - Real Madrid
Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Ao fim, Vini Jr utilizou suas redes sociais na última quarta-feira (29) para se pronunciar oficialmente sobre o episódio de reclamação. O atacante do Real Madrid pediu desculpas pela reação após ser substituído no segundo tempo da vitória sobre o Barcelona, no Santiago Bernabéu.

— Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente. Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia — escreveu o camisa 7.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias