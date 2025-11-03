Espanhóis reagem a convocação de Vitor Roque: 'Ancelotti se rendeu'
Atacante vive grande fase no Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias
A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos de novembro repercutiu fortemente na Espanha, sobretudo pela presença de Vitor Roque na lista de Carlo Ancelotti. O "Diario AS" destacou que o técnico italiano "se rendeu" ao atacante do Palmeiras, cuja fase goleadora tornava praticamente impossível deixá-lo de fora da equipe nacional.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Convocado à Seleção Brasileira, veja números de Fabinho no Al-Ittihad
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Feminino
Brasil enfrenta a Coreia do Norte na semifinal da Copa do Mundo feminina sub-17
Futebol Feminino03/11/2025
- Lance! Biz
Barcelona anuncia marca de moda de luxo como patrocinadora
Lance! Biz03/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O "Tigrinho", ao lado de Paulo Henrique, do Vasco da Gama, Hugo Souza, do Corinthians, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, Danilo e Alex Sandro, do Flamengo e Luciano Juba, do Bahia, serão os representantes do Brasileirão em uma convocação que misturará futebol nacional e internacional.
Vitor Roque chama a atenção na Espanha
Segundo o AS, a inclusão de Vitor Roque é o grande destaque da convocação, divulgada nesta segunda-feira (3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O jogador de 20 anos tem sido peça essencial na equipe de Abel Ferreira e chega à Seleção em excelente momento. Em 50 partidas na temporada, ele soma 17 gols e cinco assistências, números que, segundo o diário, "impressionaram até Ancelotti".
Tradução: "Ancelotti se rende a Vitor Roque" (título)
"O técnico italiano anunciou a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, pela Liga dos Campeões. Todos os jogadores são do Real Madrid, com exceção de Endrick" (subtítulo)
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O Brasil enfrentará o Senegal no dia 15 de novembro, em Londres, e a Tunísia no dia 18, em Lille. Os amistosos serão os últimos testes do técnico antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, prevista para maio. A expectativa na imprensa espanhola é que o treinador aproveite esses jogos para observar alternativas ofensivas – e Vitor Roque surge como uma das principais apostas.
Ainda segundo a publicação, a nova fase do atacante pode influenciar até o mercado europeu, que acompanha de perto seu desempenho. O jornal afirmou que a convocação "é um prêmio à constância e à capacidade de decidir partidas", reforçando que o brasileiro vive "o melhor momento da carreira".
Veja a lista de convocados do Brasil:
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias