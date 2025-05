Ednaldo Pereira tem dois caminhos possíveis para seguir na Seleção: um com mata fechada e cheio de espinhos; o outro, uma estrada livre. Invariavelmente ele opta pelo caminho cheio de espinhos imaginando que o esforço de tentar o mais difícil será recompensado.

continua após a publicidade

Assim tem sido a sua escolha para treinador da Seleção. Ele tem insistido no nome gigante de Carlo Ancelotti e não desanima com os sucessivos “não” que já ouviu do italiano ao longo deste processo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A última atualização dá conta de que ele ainda não desistiu de Ancelotti, embora há dois dias as negociações foram encerradas pela CBF depois de mais um “não” do treinador. Mas Ednaldo tentará uma

última cartada assim que o Real Madrid não tiver mais chances de conquista no Campeonato Espanhol. A ver.

continua após a publicidade

Agora com noção exata de como é complicado trazer Ancelotti, Ednaldo já trabalha com o plano B, que atende pelo nome de Abel Ferreira. As negociações ainda não começaram, mas o interesse já vazou, Abel já ouviu e já se sentiu lisonjeado com a lembrança de seu nome.

Mas fato é que ao mirar Abel, Ednaldo novamente escolhe o caminho mais difícil. Tirar Abel do Palmeiras não é tão simples por vários aspectos. O primeiro financeiro: o português ganha salário de técnico valorizado europeu, mesmo trabalhando no Brasil. Ele tem contrato vigente com o Palmeiras e deixou claro este ponto quando perguntado sobre o assunto. Sua chefe é uma excelente negociadora. Leila Pereira é fria e dura na queda em qualquer situação e já deu o recado para quem quiser ouvir: se quiserem o treinador do Palmeiras, Ednaldo deve falar com ela. Não custa lembrar como ela conduziu algumas negociações recentemente, como a da saída de Dudu, ídolo do clube. Ou seja, não será simples.

continua após a publicidade

E, por fim, tem a vontade de Abel Ferreira. O português teve seu ego massageado com o convite, mas seu sucesso no Palmeiras não pode ser desprezado, assim como o Mundial de Clubes que se aproxima. Ele toparia este projeto mesmo sabendo das figuras que ele terá de lidar que trabalham na CBF?

E o Jorge Jesus nessa história?

Caminhos difíceis e caminhos fáceis. Se há um caminho mais simples para novo treinador da Seleção ele aponta para Jorge Jesus. O português sonha em dirigir a Seleção Brasileira, não seguirá no mundo árabe e não haveria obstáculo para sua contratação. Além disso, fez enorme sucesso no Brasil e sabe como as coisas funcionam por aqui.

Obcecado por Ancelotti e agora mirando Abel Ferreira, Ednaldo deixa de lado um treinador que poderia fazer um ótimo trabalho na Seleção. Se todas as outras investidas derem errado e JJ voltar à pauta, restará saber quanto o orgulho do português estará ferido, depois de ter sido tratado como estepe por tanto tempo.