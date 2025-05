Nem Palmeiras nem Flamengo. O time que nas últimas cinco rodadas do Brasileiro tem o melhor desempenho (cinco vitórias) é o Bragantino, que estreou seu estádio provisório novo na partida desta segunda-feira contra o Mirassol e venceu por 1 a 0.

continua após a publicidade

O time do interior paulista se meteu entre os dois poderosos do futebol brasileiro e assumiu a segunda posição na tabela.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ninguém é maluco neste momento de apostar que o Bragantino vai jogar água no chope de Palmeiras e Flamengo, os dois favoritaços para a conquista do campeonato, afinal, vivemos a era de um domínio imenso dos dois times.

Mas o Bragantino nas primeiras posições implica em muitas outras coisas no Brasileiro. Quem apontou o time como candidato ao rebaixamento já está quebrando a cara. E cada time pequeno que não cai invariavelmente faz com que um time grande tenha mais chance de cair.

continua após a publicidade

Bragantino x Mirassol, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques (foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino).

Mas existem outras implicações: jogar em Bragança mesmo no estádio provisório não deverá ser tarefa simples para ninguém, seguindo a tendência vista até agora. Curiosamente, gigantes que vão a campo para vencer o Braga pela diferença de camisa, potencialmente sofrem mais quando encaram um adversário bem encaixado e sem pressão por vitórias. Exatamente como é o Bragantino.

Até onde vai o time de Bragança?

Ainda é muito cedo para qualquer projeção sobre onde vai parar o Bragantino neste brasileiro, mas fato é que ele já está se aproximando da máxima de Pep Guardiola para campeonatos por pontos corridos: eles são vencidos e perdidos nas oito primeiras e nas oito últimas rodadas. Uma boa largada ao menos garante um campeonato sem sustos e põe pressão nos rivais. Um sprint final consistente confirma a boa campanha.

continua após a publicidade

O tal sprint final por vezes foi o problema do Bragantino. Alguns anos começaram promissores e terminaram de maneira melancólica ou no máximo sem graça, com o time perdendo força e jogos decisivos.

Por enquanto, tudo vai bem pelos lados de Bragança, na fase em que as coisas ainda estão se ajeitando. O desafio do clube é mostrar que seu projeto é além de um projeto de empresa, mas de clube de futebol, em que conquistar é o objetivo final.