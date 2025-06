Casemiro relembra a volta por cima no United: ‘Um dos anos mais importantes’

Em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira neste domingo (08), o meia Casemiro exaltou a sua resiliência na segunda temporada no Manchester United.

O jogador foi titular com a Amarelinha no primeiro jogo desta Data Fifa, no empate sem gols diante do Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias.

— Sem dúvida, pra mim foi um dos anos mais importantes da minha carreira. Até mesmo por escolha do treinador, você acaba estando de fora, mas eu nunca deixei de trabalhar, e esse é o meu grande êxito. É um dos anos mais importantes, ou o mais. Claro que todo mundo quer falar de títulos, grandes jogos e vitórias, mas, a partir do momento em que você não joga, você consegue mudar a opinião de um treinador que não me colocava para jogar. E aí você acaba voltando e recebendo muitos elogios do técnico, que praticamente não contava comigo. Foi um dos anos de mais resiliência que eu tive na minha carreira. Foi um ano feliz e vencedor. Voltar para a Seleção me deixa feliz, não só por conhecer o treinador, mas por voltar com o bom futebol, que é o mais importante. Não estou aqui por já conhecê-lo, mas por merecimento, assim como todos os jogadores.

Questionado se tinha conversado com o técnico Rúben Amorim, Casemiro disse que teve de aguardar por uma oportunidade na equipe do português, que chegou ao Old Trafford no fim do ano passado.

-São coisas que acabam acontecendo internamente, e eu sou das pessoas que, quando conversamos internamente, não gosto de transmitir muito. Claro que fui conversar com o treinador, e ele sempre foi muito aberto comigo. Ele disse que era opção dele. Continuei trabalhando e aproveitei a oportunidade. Não acho que teve uma recaída grande no aspecto individual, mas, quando o clube não joga bem, tem que ter mudanças. Mas, falando internamente, ele me confirmou que a questão era de escolha e que eu esperasse. Quando joguei, correspondi à altura.

Em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira, Casemiro falou sobre a relação com Carlo Ancelotti e o período de resiliência no United. (Foto: Chiereguini/AGIF)

Casemiro chegou ao Manchester United em agosto de 2022, depois de uma passagem de sucesso pelo Real Madrid. No clube merengue, ficou por quase dez anos e conquistou 18 títulos, sendo cinco Liga dos Campeões.

Um dos líderes da Seleção, ele trabalhou com Carlo Ancelotti no clube merengue e ressaltou a humildade do comandante italiano.

-O míster, ele é um cara muito tranquilo e confia muito no trabalho dele. Eu gosto sempre de falar da humildade que ele transmite, das coisas claras e simples. Ele é um cara muito direto. Isso que vocês estão vendo fora de campo, no jogo, é no dia a dia. Ele transmite paz quando você conversa com ele. A única coisa que tenho para falar é que precisamos desfrutar deste momento. São pessoas do futebol que o Brasil precisa, e temos que aproveitar esses momentos. Ele contou a história dele, começou em 1992 como treinador. São muitos anos em alto nível. Não só nós, jogadores, mas vocês, jornalistas, o povo brasileiro, diretorias e equipes, vamos aproveitar. Pessoas como ele fortalecem o futebol.

O que vem pela frente:

A Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira (10), em duelo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Brasil está em quarto lugar, com 22 pontos. A Seleção da Argentina, já classificada para o Mundial, lidera a competição com 34 pontos. O Equador está em segundo lugar, com 24 pontos, mesma pontuação do Paraguai, próximo adversário da Amarelinha.