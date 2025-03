Sob desconfiança, Dorival completa um ano do 1º jogo na Seleção

Em meio à desconfiança, Dorival Júnior completa neste domingo (23) um ano desde que comandou a Seleção Brasileira pela 1ª vez. O treinador chega a este primeiro aniversário com o Brasil praticamente classificado à Copa do Mundo de 2026, mas sem conseguir fazer a equipe jogar um futebol vistoso ou, minimamente, empolgar a torcida.

➡️Seleção Brasileira soma 23 cortes por lesão na Era Dorival Jr.

Dorival estreou como técnico da Seleção na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley. Depois disso, foram mais 14 jogos, com outras seis vitórias, sete empates e uma derrota, para o Paraguai, por 1 a 0, pelas Eliminatórias. O aproveitamento é regular, de 62,2%.

Em campo, o Brasil de Dorival tem se notabilizado pela inconstância. A Seleção Brasileira tem alternado momentos de ótimo futebol com outros modorrentos, e tudo isso num único jogo — uma demonstração de que o técnico ainda procura encontrar um padrão para o time.

O grande número de jogadores utilizados por Dorival Júnior neste seu primeiro ano à frente da Seleção é outra demonstração de que o treinador tem encontrado dificuldades para consolidar a equipe.

Até aqui, 42 jogadores entraram em campo pelo Brasil na Era Dorival, número suficiente para montar quase quatro times. E essa grande alternância vem num contexto em que apenas quatro dos 15 jogos foram amistosos; os demais foram pelas Eliminatórias (7) e Copa América (4).

O grande número de jogadores aproveitados é outro fator que faz o técnico ficar na mira de parte da torcida, uma vez que, salvo os titulares de sempre, os demais acabam atuando poucas vezes ou, então, poucos minutos.

Um exemplo é o atacante Endrick, responsável direto pelo bom início de campanha de Dorival Júnior, mas que acabou perdendo espaço. Ainda assim, o hoje jogador do Real Madrid esteve em campo em 11 dos 15 jogos do treinador.

O ataque, aliás, é o setor mais volátil do time. Foram 14 jogadores utilizados nas 15 partidas de Dorival na Seleção, sendo que três se consolidaram entre os titulares — Rodrygo, Raphinha e Vini Jr. — e os demais integram um carrossel de opções. Os gols, porém, são escassos: foram 24 até aqui, média de 1,6 por jogo.

'Evolução', a palavra preferida de Dorival na Seleção

Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira na sexta colocação da tabela das Eliminatórias. Até então, com seis jogos disputados nas Eliminatórias, o Brasil estava oito pontos atrás da Argentina. De lá para cá, foram sete partidas no qualificatório sul-americano. E o Brasil ocupa no momento a terceira colocação, sete pontos atrás dos argentinos.

Apesar do aparente salto na tabela, a diferença para o sexto colocado, a Colômbia, é de apenas dois pontos (21 a 19). Seria exatamente essa a posição do Brasil caso Vini Jr. não tivesse marcado o gol da vitória aos 53 minutos, na quinta-feira (20), no Mané Garrincha.

Mesmo assim, Dorival Júnior considera que o Brasil vem melhorando seu desempenho a cada jogo. E a palavra “evolução” é seu mantra, sendo dita direta ou indiretamente a cada entrevista do treinador:

— Eu tenho certeza que nós estamos melhorando a cada momento. Eu acho que é uma subida gradativa que vem acontecendo. Espero eu que continuemos nesse processo — comentou nessa semana, em Brasília.