Neto cita Endrick e Estevão, corneta Dorival e sugere novo técnico na Seleção

A Seleção Brasileira venceu a Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas o resultado não impediu as críticas do ex-jogador Neto. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador criticou Dorival Jr por não colocar Endrick e Estevão, e pediu Abel Ferreira no comando da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Dorival, você fez sete substituições e não colocou nem o Endrick e nem o Estevão, cara? O Estevão é o melhor jogador do futebol brasileiro e você bota João Pedro, que não pega bola. A verdade é que o time é mal treinado, não tem jogadas, é um amontoado de gente - começou Neto.

- O João Pedro é melhor que o Everton Cebolinha, do Flamengo? O Matheus Cunha é melhor que o Yuri Alberto, que o Gabigol? Levou o Estevão e o Endrick e não botou para jogar. Por quê levou? Treinador para a Seleção Brasileira é o Abel Ferreira, ele vai fazer os caras jogarem - completou.

continua após a publicidade

O que vem pela frente para a Seleção?

Com o resultado, o Brasil chega aos 21 pontos e vai para o 2º lugar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na próxima terça-feira (25), a Seleção encara a líder, Argentina, em Buenos Aires, podendo praticamente carimbar a vaga para o Mundial. A Colômbia, por sua vez, caiu para o 6º lugar, com 19 pontos. Na terça, recebe o Paraguai, em Barranquilla.