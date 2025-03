Arana sobre Argentina x Brasil: ‘Inevitável ter jogadas fortes’

Titular da Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Guilherme Arana projeta um jogo duro com a Argentina, terça-feira (25), às 21h (de Brasília). O jogador lembrou da histórica rivalidade futebolística entre os dois países e considera que o clima no Monumental de Nuñez vai ser semelhante ao encontrado em partidas da Libertadores.

— Clássico contra a Argentina, a gente sabe que é uma rivalidade gigantesca. É inevitável não ter tipos de jogadas fortes, porque as duas equipes vão brigar pela vitória. Mas a gente precisa do resultado. A gente tem que ir lá, pensar em defender bem e fazer um bom jogo para sair de lá com a vitória — declarou Arana, que concedeu entrevista coletiva neste sábado (20), em Brasília, no hotel onde a Seleção está concentrada.

O lateral do Atlético-MG sabe que a atmosfera do jogo será bem diferente da encontrada na quinta-feira (20), quando o Brasil derrotou a Colômbia com o Mané Garrincha lotado e torcendo a favor. Agora, a expectativa é de até 85 mil torcedores torcendo contra no Monumental de Nuñez.

— Sem dúvidas nenhuma, essa atmosfera é diferente, mas acredito que temos jogadores experientes que já passaram por essa situação. Temos que ir lá para fazer um bom jogo, e buscar o resultado sempre — considerou Guilherme Arana.

Arana pede Seleção focada diante da Argentina

Apesar de todo o clima contrário, o lateral da Seleção reiterou que o Brasil precisa ir a campo em Buenos Aires focado em vencer a Argentina, apesar de os rivais liderarem com folga a tabela das Eliminatórias, com 28 pontos, e ter o melhor ataque, com 22 gols.

— A gente sabe que eles vêm vivendo um excelente momento, mas temos profissionais muito qualificados, que não aparecem tanto, mas para a gente é super importante. Eles mostram vídeos, características de jogadores adversários. Acredito que o nível de concentração sempre tem que ser muito alto. Eles estão vivendo um excelente momento, e por isso temos que estar bem focados para tentar neutralizar o ataque argentino.

A Seleção Brasileira fará três treinos em Brasília antes do jogo com a Argentina. Neste sábado e no domingo, as atividades acontecem às 17h. Na segunda-feira, o treino será pela manhã, às 9h30. À tarde, a delegação viaja em voo fretado para Buenos Aires. Argentina x Brasil se enfrentam no Monumental de Nuñez às 21h (de Brasília) de terça-feira (25).