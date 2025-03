Seleção Brasileira soma 23 cortes por lesão na Era Dorival Jr.

Se é verdade que o Brasil de Dorival Júnior está longe de exibir um futebol capaz de encher os olhos do torcedor, também é verdade que o treinador não tem conseguido reunir o elenco que planeja no momento das convocações. Com os cortes de Gerson e Alisson nessa sexta-feira (21), a Seleção chegou a 23 baixas por lesão desde que o técnico assumiu o comando do time, há um ano.

continua após a publicidade

➡️Dorival convoca quatro jogadores para Argentina x Brasil; Gerson está fora

Somente nesta Data Fifa, a Seleção Brasileira deixou de contar com cinco jogadores que haviam sido inicialmente convocados, mas que acabaram se lesionando no meio do caminho.

Três dias antes de o grupo se apresentar em Brasília, Dorival Júnior desconvocou Neymar, Danilo e Ederson. Agora, deixa de contar com Gerson e Alisson. Os dois jogadores já retornaram aos clubes.

continua após a publicidade

E nem entra nessa conta outros dois titulares que estão fora do jogo com a Argentina, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Eles terão de cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo.

Seleção teve cortes por lesão em todas as seis Datas Fifa

Com seis convocações desde março do ano passado, o técnico da Seleção acumula média de quase quatro cortes por lesão a cada Data Fifa. Em nenhuma delas o Brasil encerrou a rodada de jogos com os atletas que haviam sido chamados.

continua após a publicidade

Em metade das ocasiões o Brasil teve cinco baixas, como agora. A convocação de junho do ano passado, para dois amistosos e para a Copa América dos Estados Unidos, foi a menos problemática. Na ocasião, apenas Ederson precisou ser cortado.

Dorival Júnior teve de cortar Alisson da Seleção por protocolo de concussão (Foto: Evaristo Sá/AFP)

Veja quem sofreu corte por lesão, e quem foi chamado à Seleção

Março de 2024 - Amistosos com Inglaterra e Espanha

Desconvocados

Ederson, Marquinhos, Gabriel Martinelli, Casemiro e Gabriel Magalhães

Chamados

Léo Jardim, Fabrício Bruno, Galeno, Pepê e Bremer

Junho de 2024 - Amistosos com Estados Unidos e México, além da Copa América

Desconvocado

Ederson

Chamado

Rafael

Setembro de 2024 - Eliminatórias diante de Equador e Paraguai

Desconvocados

Yan Couto, Savinho, Pedro e Eder Militão

Chamados

William, Lucas Moura, João Pedro, e Fabrício Bruno

Outubro de 2024 - Eliminatórias diante de Chile e Peru

Desconvocados

Alisson, Bremer, Guilherme Arana, Vini Jr e Eder Militão

Chamados

Weverton, Beraldo, Alex Telles, Andreas Pereira e Fabrício Bruno

Novembro de 2024 - Eliminatórias diante de Venezuela e Uruguai

Desconvocados

Rodrygo, Eder Militão e Guilherme Arana

Chamados

Gabriel Martinelli, Léo Ortiz e Alex Telles

Março de 2025 - Eliminatórias diante de Colômbia e Argentina

Desconvocados

Ederson, Danilo, Neymar, Gerson e Alisson

Chamados

Lucas Perri, Alex Sandro, Endrick, João Gomes, Ederson, Weverton e Beraldo*

*Além dos cortes por lesão, inclui dois jogadores chamados à Seleção para vaga de suspensos