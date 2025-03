Bento defende Alisson na Seleção: ‘Falta reconhecimento para ele’

Reserva de Alisson na Seleção Brasileira, Bento será titular da equipe no clássico com a Argentina, terça-feira (25), no Monumental de Nuñez. O goleiro do Al-Nassr entrou no decorrer do jogo do Brasil com a Colômbia, na quinta-feira, e seguirá no time com o corte do atleta do Liverpool. Mas, mesmo que os dois briguem por posição, Bento defendeu o companheiro de Seleção e disse que “falta reconhecimento” a Alisson por parte da torcida brasileira.

— Recentemente ele teve uma apresentação na partida da Champions League (diante do PSG) que mostra toda a qualidade dele, o tamanho que ele representa. Realmente falta esse reconhecimento da parte dele. Talvez ele tenha ficado marcado pelas eliminações nas Copas do Mundo, mas se você pegar e analisar, ele não teve culpa nenhuma — considerou Bento, que concedeu entrevista neste sábado (22), no hotel onde a Seleção está concentrada, em Brasília.

— Sempre falam que se fosse tal goleiro, defenderia aquela bola (nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, diante da Bélgica). Cara, podia ter dois, três goleiros diferentes que não iriam defender. Realmente, acho que falta reconhecimento para ele, principalmente aqui no Brasil. Lá fora todo mundo pergunta “Como é o Alisson?, Como que é o Alisson?”. E eu falo, pô, é um cara fenomenal, que dispensa palavras, e dentro de campo hoje todo mundo conhece ele. Espero que ele possa mudar essa visão que o pessoal, aqui no Brasil, principalmente, tem dele.

Bento: 'Hoje eu me sinto um goleiro de Seleção Brasileira'

Contra a Argentina, será a quarta vez que Bento defenderá a Seleção Brasileira. Ele esteve em campo nos dois amistosos de estreia de Dorival Júnior na equipe nacional, há um ano — vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley, e empate por 3 a 3 com a Espanha, em Madri —, além do jogo de quinta-feira, quando no decorrer do jogo.

— Foi a primeira vez que eu estou no banco de reservas e acontece de ser chamado para entrar em uma partida. Uma experiência diferente, mas eu acho que se você viveu os 90 minutos, independente de estar jogando ou estar no banco, acho que isso faz a diferença de você poder entrar tranquilo e concentrado para fazer o seu trabalho da melhor forma — declarou o goleiro.

Os três jogos na Seleção, somando às frequentes convocações, fazem Bento já se considerar um atleta de fato da equipe.

— É um sentimento diferente toda vez que eu venho aqui. Sempre procuro continuar trabalhando da melhor maneira para, na próxima convocação, estar entre os 23 convocados. A cho que hoje eu posso me dizer que eu me sinto um goleiro da Seleção Brasileira, mas nunca senti que eu tenho uma cadeira cativa aqui.

A Seleção Brasileira fará três treinos em Brasília antes do jogo com a Argentina. Neste sábado e no domingo, as atividades acontecem às 17h. Na segunda-feira, o treino será pela manhã, às 9h30. À tarde, a delegação viaja em voo fretado para Buenos Aires. Argentina x Brasil se enfrentam no Monumental de Nuñez às 21h (de Brasília) de terça-feira (25).