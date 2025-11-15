Casemiro analisa vitória do Brasil sobre Senegal e elogia primeiro tempo 'perfeito'

Homem de confiança de Carlo Ancelotti, Casemiro também é um dos líderes do Brasil e teve grande atuação na vitória da Seleção Brasileira sobre Senegal neste sábado (15), por 2 a 0, em Londres.

Além de marcar um dos gols do triunfo sobre os africanos, o volante participou do gol de Estêvão, que abriu o placar.

— Foi um primeiro tempo muito bom, quase perfeito. Primeiro tempo perfeito. No segundo tempo já controlamos mais o jogo, queríamos sair no contra-ataque. Importante ganhar. A gente sabe que confiança não se conquista de um dia para o outro. A evolução está acontecendo, mas sabemos que o importante é lá na Copa do Mundo. É manter o foco para chegar bem na Copa — analisou o camisa 5.

Ancelotti elogia Estêvão e projeta futuro do Brasil: 'Está garantido'

A fala do volante coincide com a análise feita por Ancelotti após a partida.

— A primeira parte foi muito boa. Pressão alta, agressividade, e na segunda parte poderia ser melhor. Defendemos bem com bloco baixo e aproveitamos a transição, só que às vezes forçamos demais, poderíamos controlar mais o jogo, mas é característica dos jogadores que temos na frente — disse o treinador do Brasil na coletiva após a vitória sobre Senegal.

Casemiro foi o responsável por dar números finais à partida, ainda no primeiro tempo, quando marcou o segundo gol. Após a partida, ele analisou a jogada que ampliou a vantagem brasileira.

— A gente vem trabalhando bastante essa bola parada. O Ancelotti é até um pouco chato sobre isso, nos passa bastante números. Bola parada pode resolver jogos. É uma coisa que temos treinado e que bom que deu certo hoje — explicou.

Brasil supera marcação e vence Senegal por 2 a 0 na preparação para a Copa do Mundo

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).