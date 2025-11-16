menu hamburguer
Gabriel Magalhães é cortado da Seleção Brasileira após lesão contra Senegal

Comissão optou por não chamar outro zagueiro para completar o elenco

Thiago Braga
São Paulo (SP)
16/11/2025
12:04
Gabriel Magalhães. zagueiro da Seleção, em entrevista coletiva (Foto: Reprodução/CBF)
imagem cameraGabriel Magalhães foi cortado após lesão na coxa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A zaga do Brasil estará desfalcada para o último compromisso da equipe no ano. Gabriel Magalhães foi cortado da Seleção Brasileira após exames confirmarem uma lesão muscular na coxa direita. O zagueiro do Arsenal passou por uma reavaliação neste domingo, que mostrou o problema físico por meio de exames de imagem.

No jogo do último sábado contra o Senegal, Gabriel saiu aos 19 minutos do segundo tempo, após sentir desconforto muscular. Ele atuou por 64 minutos e foi substituído por Wesley.

Por conta da lesão, Gabriel não seguirá com a delegação para o amistoso contra a Tunísia, marcado para terça-feira, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, França.

A comissão técnica do Brasil optou por não convocar nenhum jogador para substituir o zagueiro cortado. Magalhães aproveita também para já iniciar o tratamento para sua recuperação, uma vez que a Seleção Brasileira realizou todas as atividades em Londres no Centro de Treinamento do Arsenal, clube que Gabriel defende.

Na ausência do defensor, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com Éder Militão, Fabrício Bruno e Danilo para formar a dupla de zaga ao lado de Marquinhos. O mais provável é que Wesley fique com a vaga de Gabriel Magalhães, com Éder Militão voltando para a zaga, sua posição original. Contra Senegal, Militão foi lateral direito até a saída de Magalhães, lesionado.

A Seleção Brasileira viaja neste domingo para a França, onde disputará a última partida do ano.

Ancelotti durante Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)
Ancelotti durante Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)

