Seleção Sub-20 vai à Copa do Mundo com poucas estrelas para ‘grupo da morte’

TERESÓPOLIS — A Seleção Brasileira Sub-20 se apresentará nesta segunda-feira (22) na Granja Comary, em Teresópolis, para dar início ao período de últimos ajustes de olho na Copa do Mundo. O Lance! acompanhará de perto a preparação dos comandados de Ramon Menezes, que terá grupo modificado sem os nomes mais badalados da categoria, e traz os destaques.

O grupo de convocados para a competição, que acontecerá entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro, no Chile, chamou atenção. Além dos grandes nomes da geração ficarem fora, será a oportunidade de ver grandes joias que atuam no futebol brasileiro — apenas seis jogam no exterior.

➡️ Veja a convocação da Seleção Brasileira Sub-20:

Desses, dois são os nomes de maior peso da lista: Pedrinho, do Zenit, da Rússia, e Wesley, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Atletas consolidados e com idade para a competição, como Estêvão, Endrick e Vitor Roque não foram chamados, uma vez que não seriam liberados. Outras duas ausências importantes são as de Nathan Fernandes, do Botafogo, lesionado, e Rayan, que não teve a convocação permitida pelo Vasco.

Seleção Brasileira dominada por Cruzeiro e Palmeiras

Cruzeiro e Palmeiras, com quatro jogadores cada, são os clubes que mais tiveram jovens convocados para a Copa do Mundo Sub-20. A Raposa cedeu Otávio (goleiro), Bruno Alves (zagueiro), Murilo (meia) e Rhuan Gabriel (meia), enquanto o Verdão liberou Gilberto (lateral-direito), Coutinho (meia), Erick Belé (atacante) e Luighi (atacante).

As expectativas são boas após o título do Sul-Americano, no início do ano, ainda que a chave seja considerada a mais difícil da competição. O Brasil está no Grupo C, considerado o "grupo da morte", ao lado de Espanha, Marrocos e México.

Seleção Brasileira Sub-20 treinará na Granja Comary (Foto: Divulgação/CBF)

Agenda da CBF

O primeiro compromisso será contra o México, no domingo (28), às 21h (de Brasília). Em seguida, a equipe de Ramomn Menezes irá enfentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão a classificação, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

A Seleção fará um treino aberto, nesta segunda-feira (22), e outro na terça, dia do embarque para Santiago, sede de toda a primeira fase. O Brasil é pentacampeão mundial sub-20, com o último título em 2011.