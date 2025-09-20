Ídolo do Corinthians revela convite para integrar comissão de Ancelotti na Seleção

Em entrevista ao programa SBT Sports, Paulinho, ex-volante do Corinthians e da Seleção Brasileira, revelou ter recebido sondagens para integrar a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Ele confirmou que foi procurado por um intermediário e também admitiu propostas de outros clubes. Apesar das oportunidades, o ex-jogador explicou que optou por permanecer no Mirassol, onde exerce a função de coordenador técnico.

Paulinho, que disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, destacou a boa fase do clube paulista, que figura entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Para ele, a continuidade no projeto do Mirassol foi determinante para recusar as ofertas.

Paulinho em campo pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Trajetória de Paulinho

Paulinho construiu uma trajetória sólida e repleta de conquistas, destacando-se tanto no futebol brasileiro quanto internacional. Natural de São Paulo, iniciou sua carreira no Audax-SP, onde despontou com seu estilo de jogo vigoroso. Após passar por clubes de menor expressão, encontrou seu verdadeiro destaque no Corinthians. No Timão, Paulinho se tornou um ícone, destacando-se pela sua força física, liderança em campo e pela habilidade de chegar com qualidade ao ataque. Sua importância foi crucial nas conquistas da Copa Libertadores de 2012 e do Mundial de Clubes da FIFA no mesmo ano, sendo peça-chave nas vitórias históricas.

Sua performance de alto nível chamou a atenção de clubes europeus, e Paulinho se transferiu para o Tottenham Hotspur, da Inglaterra, onde continuou a brilhar. Posteriormente, foi para o Guangzhou Evergrande, da China, onde também conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos grandes volantes do cenário mundial. Em 2021, após uma bem-sucedida passagem internacional, retornou ao Corinthians, trazendo consigo uma bagagem valiosa e uma visão de jogo ainda mais apurada.