A temporada de 2025 da Seleção Feminina de Vôlei do Brasil acabou, mas a temporada de clubes está para começar. As 14 jogadoras que venceram o bronze no Mundial vão se dividir entre três continentes, cinco países e 10 clubes para defenderem as cores das suas equipes. A mellhor ponteira do Mundial, Gabi Guimarães, jogará na Itália, enquanto a oposta Rosamaria estará no Japão.

No dia 7 de setembro, Brasil conquistou o bronze no Mundial de Vôlei feminino contra o Japão, por 3 sets a 2, com as parciais de 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16. Desde então, as 14 jogadoras da equipe se separaram e voltaram para seus respectivos clubes.

As atletas vão se dividir entre três continnentes: América, Europa e Ásia. Elas vão jogar em clubes do Brasil, Turquia, Rússia, Japão e Itália. Gabi Guimarães, a capitã da equipe, irá disputar o campeonato Italiano com o Imoco Vôlei Conegliano.

Já a oposta Rosamaria estará do outro lado do mundo. A brasileira defenderá as cores do Denso Airybees, do Japão, pela terceira temporada seguida. Também longe, Julia Bergmann e Roberta serão colegas de equipe mais uma vez e vão jogar na Turquia, pelo Türk Hava Yollarn.

Outra jogadora que estará fora do país é Kisy, que vai disputar o campeonato russo com o time Lokomotiv Kaliningrad.

As outras jogadoras, porém, estarão mais próximas dos fãs brasileiros e vão se dividir pelos clubes do cenário nacioanl. Todas, inclusive, serão rivais na Superliga. Julia Kudiess defenderá o Minas Tênis Clube, enquanto Macris jogará pelo Praia Clube.

Marcelle estará em solo carioca para defender o Fluminense, enquanto Luzia e Diana vão para São Paulo disputar pelo Barueri e o Sesi Bauru respectivamente. O clube com mais jogadoras na seleção é o Flamengo. Helena, Lorena, Tainá e Laís vao defender o rubro negro.

Confira os próximos jogos das jogadoras da Seleção Brasileira

Gabi Guimarães, Imoco Vôlei Conegliano: 06/10 Rosamaria, Denso Airybees: 11/10 Julia Bergmann e Roberta, Türk Hava Yolları : 07/10 Kisy, Lokomotiv Kaliningrad : 05/10 Julia Kudiess, Minas Tênis Clube: 18/10 Macris, Praia Clube: 20/10 Marcelle, Fluminense: 20/10 Luzia, Barueri: 20/10 Diana, Sesi Bauru: 20/10 Helena, Lorena, Lais e Tainá, Flamengo: 20/10

Com Gabi Guimarães como destaque, relembre bronze do Brasil no Mundial de Vôlei

Primeiro set

O Primeiro set mostrou superioridade absoluta das brasileiras. O Brasil começou com intensidade e bolas eficientes de Gabi Guimarães e Julia Bergmann. Roberta acionou mais as opostas e propôs uma boa rodagem de bola. As japonesas tiveram dificuldade em acompanhar o ritmo brasileiro e não conseguiram bloquear os ataques das favoritas. O block do Brasil funcionou com Julia Kudiess e as japonesas falharam em encaixar ataques precisos. No fim, as brasileiras venceram a primeira parcial por 25 a 12.

Segundo set

A segunda parcial começou mais equilibrada que a primeira. As japonesas acertaram bolas importantes e o Brasil reduziu a intensidade. As brasileiras, porém, continuaram acumulando ataques eficientes e não deram espaço para tentativa de reação do Japão. Rosamaria se destacou e Marcelle garantiu a cobertura de quadra. Com isso, as brasileiras se distanciaram no placar e fecharam a parcial por 25x17.

Terceiro set

No terceiro set, as japonesas entraram no jogo e ganharam confiança. Em ataques rápidos, elas encontraram espaço na quadra das brasileiras e anularam a defesa adversária. No início da parcial, o Brasil acumulou erros, teve dificuldade na recepção e entregou pontos de graça para a oponente. Gabi diminuiu a precisão nos ataques e ficou muito marcada pelo Japão, que abriu vantagem de 11 a 3 no set. As sul-americanas se aproximaram no placar, mas não conseguiram esboçar reação. Com isso, o Japão venceu a parcial por 25 a 19.

Quarto set

A quarta parcial teve emoção até o fim. O Brasil voltou para o jogo com inversão e entrou com Kisy e Macris substituindo Rosamaria e Roberta. A seleção começou dominante e abriu 4 a 0 no placar. A vantagem, porém, não durou muito e as japonesas mostraram a mesma técnica do set anterior. O Japão usou o bloqueio adversário para marcar pontos importantes e, mesmo com baixa estatura, conseguiu bloquear as brasileiras. A parcial foi disputada e seguiu ponto a ponto.

No final, as japonesas abriram o set point e Gabi puxou a responsabilidade para si. Com ataques de fundo de quadra e no corredor, ela colocou o Brasil na vantagem. O Japão, porém, foi mais eficiente nos ataques, anulou a defesa brasileira e virou o jogo mais uma vez. Assim, as asiáticas fecharam a parcial por 29x27.

Tie-break

O tie-break foi disputado ponto a ponto e mostrou as qualidades de cada seleção. O Brasil começou com intensidade e acionou a Gabi Guimarães com a bola de segurança. A ponteira trouxe intensidade pro jogo e marcou bolas importantes para evitar que as japonesas se distanciassem no placar.

Do outro lado, o Japão encontrou espaços na quadra e fez a recepção brasileira sofrer. No fim, Gabi Guimarãesfez seu papel de capitã e puxou a responsabilidade para si. No último ponto, Kudiess bloqueoou e o Brasil venceu o set e o jogo por 18 a 16.